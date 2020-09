Tập 7 của chương trình truyền hình King of Rap 2020 vừa lên sóng cùng với loạt diễn biến thú vị. Gây sốt khắp mạng xã hội từ khi mới xuất hiện ở King of Rap, nữ rapper xinh đẹp Pháo có màn đối đầu với rapper mạnh đến từ khu vực Miền Nam - NEVADIE.

NEVADIE tự thách thức bản thân khi lựa chọn ca khúc Qua cầu gió bay và Cây trúc xinh - dân ca quan họ Bắc Ninh để làm Sample cho phần thách đấu. Làn điệu dân ca dễ nghe vừa có thể là cầu nối đưa anh chàng đến khán giả dễ dàng hơn nếu tinh tế, nhưng cũng dễ vượt qua ranh giới của sự hài hòa nếu không biết cân bằng và tinh tế.

Pháo hóa Táo Quân trên sân khấu.

Cô nàng Pháo xinh đẹp cũng không kém cạnh khi mang lên sân khấu tinh thần tự tôn dân tộc bằng ca khúc Việt Nam ơi và nhập vai thành Táo Tinh Thần lên chầu với bản “tấu chương” đầy ấn tượng trong mùa dịch Covid-19.

Sự phá cách, cá tính của Pháo ở chương trình một lần nữa làm cộng đồng mạng dậy sóng. Sau các phần thi bùng nổ ở King of Rap, Pháo liên tục nhận được sự chú ý từ cư dân mạng. Fanpage của cô không ngừng tăng số lượt người theo dõi, truyền thông cũng dồn dập đưa tin về Pháo.

Pháo cho biết cô đã sáng tác 10 bài hát, tham gia cộng đồng rap underground và theo đuổi âm nhạc hơn 1 năm nay. Trước thành công đầu tiên, Pháo chia sẻ mong muốn trở thành "nữ rapper vừa hát và vừa rap giống như Kimmese".

Để giúp thí sinh cải thiện trong những phần trình diễn sau, BigDaddy đã có những góp ý rất tâm huyết, Cả hai thí sinh đều chưa có sự tập trung trong ánh mắt, đặc biệt NEVADIE chưa thể hiện trọn vẹn được tinh thần của ca khúc. Nhận xét về Pháo, BigDaddy khen ngợi cô nàng tuổi trẻ tài cao khi khá linh loạt và chịu khó biến đổi bản phối qua từng vòng, tuy nhiên cần chủ động luyện tập và cải thiện ánh mắt để thu hút khán giả hơn.

NEVADIE dù có nhiều cố gắng vẫn không thể vượt qua Pháo.

Và người chiếm trọn 45 triệu đồng sau màn đặt cược căng thẳng là Pháo và tiễn bước chàng “Mèo hoang trong nhà thương” khỏi trận chiến giành ngôi vương King of Rap 2020. Tuấn Anh NEVADIE tuy dừng lại nhưng cũng đặt lại nhiều hy vọng cho đối thủ của mình sẽ có khả năng chạm vào ngôi vị cao nhất và biến King of Rap thành Queen of Rap.