"Nữ quái" cho đàn em đe dọa tạt axit con nợ để đòi nợ

Ngày 23/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Phạm Thị Thanh (SN 1969, trú tại xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và Cao Văn Đạm (SN 1997, trú tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, Phòng cảnh sát hình sự phát hiện một số đối tượng hoạt động tín dụng đen trên địa bàn huyện Yên Thành với lãi suất cao, cầm đầu là Phạm Thị Thanh.

Thanh và đàn em tại cơ quan điều tra.

Thanh có tiếng trong “giới anh chị” bởi hoạt động cho vay từ nhiều năm nay với lãi suất 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Khi con nợ không trả tiền đúng hạn, Thanh cho đàn em tới nhà uy hiếp, đe dọa khiến nhiều người sợ hãi bỏ đi biệt xứ.

Trong quá trình điều tra, Phòng cảnh sát hình sự nhận được đơn trình báo của chị C.H. (huyện Yên Thành) tố cáo Thanh thường xuyên “điều” đàn em đến nhà đòi tiền, đe dọa nếu không trả tiền sẽ giết, cắt gót chân và tạt axit khiến chị và gia đình vô cùng hoảng sợ.

Ngày 6/8, Phòng cảnh sát hình sự đã bắt quả tang đối tượng Cao Văn Đạm đang có hành vi viết giấy biên nhận về việc nhận 5 triệu đồng từ chị C.H. Đạm là “đàn em” thân tín của Thanh, từng có 3 tiền sự về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Tiến hành điều tra mở rộng, Phòng cảnh sát hình sự đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Thanh và khám xét nơi ở của đối tượng. Qua khám xét, cơ quan Công an đã thu giữ 74 triệu đồng, 3 cuốn sổ ghi chép hoạt động vay tiền của nhiều người và nhiều tài liệu có liên quan.

Cơ quan Công an đã làm rõ, năm 2018, chị C.H. vay của Thanh 3 lần với tổng số tiền 430 triệu đồng với lãi suất từ 3.000 đến 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày và chị C.H. đã 3 lần trả tiền lãi cho Thanh với tổng số tiền là gần 164 triệu đồng. Đến đầu năm 2019, do công việc làm ăn thua lỗ, chị C.H. không thể trả đúng hạn. Từ đó đến nay, Thanh thường xuyên cho Đạm gọi điện đe dọa, uy hiếp gia đình chị H.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.