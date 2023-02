"Nữ quái" cầm đầu đường dây lô đề hơn 15 tỷ đồng ở Quảng Nam

Ngày 6/2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an TP Tam Kỳ, Công an TP Hội An và Công an huyện Núi Thành triệt phá đường dây đánh bạc liên huyện dưới hình thức ghi số lô, đề.

Lực lượng chức năng thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Hòa. (Ảnh: C.A)

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 8 đối tượng, trong đó Nguyễn Thị Hòa (37 tuổi, trú TP Tam Kỳ) là người cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền hơn 15 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra, hằng ngày, dựa vào kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc, miền Trung, các đối tượng nhận “tịch đề” của nhiều người trên địa bàn TP Tam Kỳ, huyện Núi Thành tham gia đánh bạc. Sau đó, các đối tượng chuyển “tịch đề” cho Nguyễn Thị Hòa để nhận tiền “hoa hồng”.

Đường dây lô đề do Hòa cầm đầu hoạt động từ tháng 11/2022 với số tiền “tịch đề” mà "nữ quái" này nhận từ các đối tượng "nhà dưới" trung bình 500 triệu đồng/ngày.

Qua trích xuất dữ liệu điện tử ban đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền tổ chức đánh bạc và đánh bạc của nhóm đối tượng trên từ ngày 27/1/2023 đến khi bị triệt phá khoảng hơn 15 tỷ đồng.

Trước đó, cuối năm 2022, Công an tỉnh Quảng Nam đã tạm giữ 6 người trong đường dây lô đề và cá độ bóng đá.

Các đối tượng trong đường dây lô đề và cá độ bóng đá. (Ảnh: C.A)

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, trinh sát Hình sự Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam phát hiện trên địa bàn có một số đối tượng thường xuyên đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức qua không gian mạng.

Sáng 15/12/2022, sau khi có đủ tài liệu, chứng cứ, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào nơi ở của 9 đối tượng. Trong đó, Phạm Ngọc Thương (36 tuổi, trú thôn La Huân, xã Điện Thọ), Hồ Ngọc Quân (29 tuổi, trú thôn Châu Sơn 2, xã Điện Tiến), Võ Phú Thuận (39 tuổi, trú thôn Thái Cẩm, xã Điện Tiến) là 3 kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc.

Riêng Phạm Ngọc Thương, khi khám xét chỗ ở, lực lượng chức năng thu giữ 1,1 tỷ đồng. Khám xét nhà các đối tượng "chân rết" trong đường dây đánh bạc ở xã Điện Tiến, Điện Thọ, Điện Hoà và phường Điện Nam Đông, công an thu 3 laptop, 1 dàn máy tính, 25 điện thoại dùng để ghi cá độ, nhiều phơi đề cùng tài liệu có liên quan đến hành vi cá độ bóng đá.

Ban đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền đánh bạc của đường dây trên lên đến 5 tỷ đồng. Chỉ tính riêng trong ngày 14/12, các đối tượng ghi lô đề và cá độ bóng đá với số tiền cá cược 250 triệu đồng.