Nữ nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 53 tỉ đồng: Đề nghị làm rõ vai trò người chồng

Liên quan đến việc bà Chu Nữ Diệu Huyền - SN 1985, cựu nhân viên Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) Chi nhánh Gia Lai bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", quá trình làm việc, cơ quan xác định chồng bà Huyền là ông T.M.S - đã khai báo gian dối, che giấu về nguồn tiền mua tài sản rồi cùng vợ chuyển nhượng, tẩu tán tài sản.

Bà Chu Nữ Diệu Huyền (đeo khẩu trang trắng) đã tẩu tán tài sản

Cụ thể vào năm 2019, sau khi Huyền lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt của bà T. (trú TP Pleiku) gần 18,4 tỉ đồng thì ông T.M.S đã cùng vợ dùng 3,5 tỉ đồng mua lô đất tại 446 Hùng Vương, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Đến năm 2020, khi bà Huyền lừa đảo, chiếm đoạt của bà T. gần 35 tỉ đồng thì ông T.M.S đã cùng vợ dùng 4,5 tỉ đồng mua thửa đất 209m2 ở đường Tôn Thất Tùng, TP Pleiku.

Ngày 17-8-2020, bà Huyền bị cơ quan điều tra triệu tập lấy lời khai, xác minh làm rõ nội dung tố giác vì đã có hành vi chiếm đoạt tiền của bà T. Sau đó, ông T.M.S viết đơn bảo lãnh xin cho vợ ở nhà để điều trị bệnh trầm cảm.

Tuy vậy, khoảng 10 ngày sau, ông T.M.S và bà Huyền đã bán lô đất tại 43 Tôn Thất Tùng, TP Pleiku. Đến ngày 26-10-2020, ông T.M.S và bà Huyền tiếp tục chuyển nhượng hình thức cho tặng lô đất tại 446 Hùng Vương, TP Kon Tum cho ông Chu Đức Tốn và Nguyễn Thị Kim Oanh (cha mẹ của bà Huyền).

Ông T.M.S khai không biết được nguồn tiền mà vợ dùng để mua tài sản là chiếm đoạt của người bị hại nên hiện chưa có căn cứ để xem xét xử lý với vai trò đồng phạm.

Tuy nhiên, sau khi bị bà T. tố giác, bà Huyền đang bị cơ quan điều tra triệu tập làm việc với vai trò là người bị tố giác và là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án Lê Thị Thương (nhân viên ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV) thì ông T.M.S đã khai báo gian dối, che giấu về nguồn tiền mua tài sản rồi cùng vợ chuyển nhượng, tẩu tán tài sản.

Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của Chu Nữ Diệu Huyền

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Gia Lai, việc làm của ông T.M.S đã gây khó khăn, cản trở cho cơ quan điều tra trong việc xác minh, phát hiện và thu giữ tài sản do bị can chiếm đoạt của bị hại. Hành vi của ông T.M.S có dấu hiệu của tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" được quy định tại Điều 323 Bộ Luật Hình sự.



Tuy nhiên, ông T.M.S đang là quân nhân thuộc Quân đoàn 3 (Bộ Quốc phòng), nên Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi Cơ quan điều tra Hình sự - Quân đoàn 3 Bộ Quốc phòng phối hợp kiểm tra, xác minh làm rõ hành vi, vai trò của ông T.M.S trong vụ án để điều tra theo thẩm quyền.

Bà Chu Nữ Diệu Huyền (đeo khẩu trang trắng) được dẫn giải tới tòa hôm 19-4

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, VKSND tỉnh Gia Lai đã hoàn tất cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ vụ án sang TAND cùng cấp để xét xử đối với Chu Nữ Diệu Huyền về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" của bà T. (trú TP Pleiku), tổng số tiền trên 53 tỉ đồng

Trong 53 tỉ đồng này, cơ quan điều tra xác định 18,3 tỉ đồng là tiền Huyền đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của bà T. và gần 35 tỉ đồng là tiền bà ta đã lừa đảo chiếm đoạt của bà T. Số tiền này đã được Huyền dùng mua nhiều bất động sản tại TP Pleiku và TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum rồi cho người thân đứng tên; mua ôtô… Bị đòi nợ, Huyền đã có hành vi tẩu tán tài sản khi sang nhượng các bất động sản do mình đứng tên cho người thân.

Hôm 19-4, TAND tỉnh Gia Lai đã quyết định hoãn xét xử do vắng mặt nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.