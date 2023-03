Nữ nhân viên mang 60 thùng hồ sơ bán phế liệu bị khởi tố

Ngày 7-3, tin từ Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Lê Thùy Linh (SN 1989; ngụ phường Đông Hương, TP Thanh Hóa), là nhân viên của Ban Quản lý đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa.



Nơi mất hồ sơ, tài liệu của Ban Quản lý đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa

Theo Công an TP Thanh Hóa, nữ nhân viên Lê Thùy Linh bị khởi tố để điều tra về hành vi chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 1-2, Công an TP Thanh Hóa và Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa cho biết đơn vị này phát hiện hồ sơ, tài liệu đựng trong 60 thùng tại kho lưu trữ ở số 17 Hạc Thành, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa bị mất trộm.

Công an đã vào cuộc điều tra và xác định nguyên nhân hàng chục thùng hồ sơ, tài liệu bị mất tại ban này là do bà Lê Thùy Linh (SN 1989), là nhân viên văn thư của ban này, lấy bán phế liệu cho một người ở phường Quảng Thành (TP Thanh Hóa) với giá 9 triệu đồng.

Hiện, số hồ sơ trên đã được thu hồi, đồng thời công an đang xem xét hành vi vi phạm của bà Lê Thùy Linh theo Điều 342, Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi năm 2017 "Tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Các thùng tôn đựng hồ sơ, tài liệu của Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa

Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa, được thành lập vào ngày 16-9-2021, trên cơ sở sáp nhập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông số 1 và số 2 tỉnh Thanh Hóa.

Trụ sở chính của ban nằm trên đường Bùi Khắc Nhất, phường Đông Hương, TP Thanh Hoá. Trong khi nơi mất hồ sơ, tài liệu là nhà kho lưu trữ của đơn vị nằm ở số 17 Hạc Thành, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa.