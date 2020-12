Nữ nhân sinh vào năm này, năm 2021 sẽ gặp sao cát tinh, cuộc sống sắp tới không những gặp được nhiều may mắn mà còn có thần tài chiếu cố

Theo tử vi phương Đông, trong một năm mỗi người đều có sao Cửu diệu chiếu mệnh tương ứng với năm sinh âm lịch. Trong số những sao Cửu diệu có sao hung tinh, sao phúc tinh và sao trung tinh, và mỗi một đều phải trải qua 3 sao này một lần trong đời. Bất kể là sao nào đi nữa thì họ cũng phải bình tĩnh, vẫn phải luôn vững tâm để đối mặt với mọi thứ, không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi thứ, hãy tin rằng cuộc sống tươi đẹp đang chờ phía trước.

Tử vi học có nói, trong năm Tân Sửu 2021 này, những người sinh vào những năm này sẽ có sao cát tinh chiếu mệnh bao gồm sao Thái Âm, sao Thái Dương, sao Mộc Đức. Đây được xem là sao cát tinh trong những sao Cửu diệu. Sao cát tinh là những sao tốt. Mệnh chủ có những sao này chiếu mệnh thì cuộc sống trong năm Tân Sửu 2021 sẽ gặp được nhiều may mắn, không chỉ có khởi sắc và quan tộc, tài vận mà đời sống tinh thần cũng viên mãn, đi đến đâu cũng có quý nhân chiếu cố, làm gì cũng dễ dàng thành công. Cùng xem những người sinh vào năm nào thì sẽ được sao cát tinh chiếu mệnh trong năm nay nhé!

Sao Thái Âm (Nữ mệnh: 1973, 1982, 1991, 2000)

Trong tử vi, sao Thái Âm chủ về giàu sang và tài lộc. Nếu năm đó, ai có sao Thái Âm chiếu mệnh thường gặp được nhiều may mắn. Cả nam mệnh lẫn nữ mệnh thường có bội thu về tài lộc. Đặc biệt, đối với nữ mệnh, gặp sao Thái Âm thường phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệp, danh lợi lưỡng toàn, cuộc sống tinh thần lẫn vật chất đều viên mãn. Hơn nữa, sao Thái Âm là sao bất động sản nên đối với những người có sao Thái Âm chiếu mệnh, nếu kinh doanh mua bán nhà đất trùng tu đều cát lợi.

Trong năm Tân Sửu 2021, những người được sao Thái Âm chiếu mệnh thường gặp nhiều may mắn, thuận lợi, tiền bạc bội thu nhiều nhất và phong thịnh nhất là vào tháng 9 âm lịch. Sang tháng 11 âm lịch, thì những người có sao Thái Âm chiếu mệnh sẽ kém may mắn hơn một chút vì đây là thời điểm thời tiết khá lạnh lẽo, u ám. Thời điểm này tâm lý con người thường có sự biến đổi, nhiều người sẽ có suy nghĩ nội tâm, trầm cảm, suy nghĩ nhiều, thường u buồn và lo lắng.

Sao Thái Dương (Nữ mệnh: 1979 1988, 1997, 2006)

Trong tử vi, sao Thái Dương chính là mặt trời, thuộc hành hỏa, là đệ nhất cát tinh trong hệ thống sao Cửu diệu niên hạn. Nếu năm đó, mệnh chủ nào có sao Thái Dương chiếu mệnh thì thường có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, phước lộc đều hanh thông, dồi dào. Ngoài ra, danh vọng và uy tín, tên tuổi cũng hiển hách lẫy lừng. Đối với nữ mệnh sinh vào năm 1979, 1988, 1997, 2006 nếu là doanh nhân thì có thể tạo nên thương hiệu nổi tiếng.

Trong năm Tân Sửu 2021, nữ mệnh được sao Thái Dương chiếu mệnh sẽ gặp được nhiều may mắn. Tuy không thịnh vượng bằng nam mệnh nhưng thường tạo ra thành tích bất ngờ trên con đường sự nghiệp. Trong năm, những người được sao Thái Dương chiếu mệnh thường thịnh vượng và may mắn nhất vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch. Khi gặp sao này, mệnh chủ được vượng khí cát lợi, khiến cây khô cũng đâm chồi nảy lộc. Những người có sao này chiếu mệnh trong năm cần làm ăn ngay thẳng, tránh tình trạng gian lận, làm lậu mà gặp điều không may.

Sao Mộc Đức (Nữ mệnh: 1974, 1983, 1992, 2001)

Trong tử vi, sao Mộc Đức là một phúc tinh thuộc hành Mộc hướng đến sự an vui, hòa hợp trong cuộc sống. Trong năm mệnh chủ nào có sao này chiếu mệnh thường gặp được nhiều may mắn, có tài lộc, thăng tiến trong sự nghiệp, công việc kinh doanh thuận lợi, có thể kết giao với nhiều bạn bè tốt, từ đây có thể gặp được quý nhân giúp cuộc sống thăng hoa. Người được sao Mộc Đức che chở làm gì cũng không cần vội vàng, cứ tự nhiên mà thành công.

Trong năm Tân Sửu 2021 này, nữ mệnh sinh năm 1974, 1983, 1992, 2001 sẽ có sao Mộc Đức chiếu mệnh. Những có sao này cũng có cát vận như sao Thái Âm, làm ăn phát đạt và có nhiều tài lộc. Người có tuổi thì việc dựng vợ gả chồng cũng thuận lợi hơn, mọi chuyện hanh thông. Những người có sao Mộc Đức chiếu mệnh thường may mắn vào tháng 10 và tháng 12 âm lịch, gặp được quý nhân, sự nghiệp tài vận thăng hoa. Người xưa thường nói, khi mệnh chủ gặp sao Mộc Đức hay Thái Dương thì dù gặp tai ương, hoạn nạn cũng biến nguy thành an, chuyển họa thành phúc, không nên quá lo lắng.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo