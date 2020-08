Nữ nhân sinh vào 3 năm này, năm 2020 có sao trung tinh chiếu mệnh, tài vận trong tháng 7 âm lịch có nhiều biến động bất ngờ

Theo tử vi phương Đông, trong một năm mỗi người đều có sao Cửu diệu chiếu mệnh tương ứng với năm sinh âm lịch. Trong số những sao Cửu diệu có sao hung tinh, sao phúc tinh và sao trung tinh, và mỗi một đều phải trải qua 3 sao này một lần trong đời. Bất kể là sao nào đi nữa thì họ cũng phải bình tĩnh, vẫn phải luôn vững tâm để đối mặt với mọi thứ, không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi thứ, hãy tin rằng cuộc sống tươi đẹp đang chờ phía trước.



Tử vi học có nói, trong năm Canh Tý 2020 này, những người sinh vào 3 năm này sẽ có sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Đây được xem là sao trung tinh trong số những sao Cửu diệu. Sao trung tinh tuy không phải sao xấu nhưng cũng không phải là sao tốt. Mệnh chủ có sao này chiếu mệnh thì cần vững tâm và tự tin vào bản thân, mạnh mẽ kiên cường để đón nhận mọi thử thách. Đặc biệt, trong tháng 7 âm lịch tới đây, tài vận của những người sinh vào 3 năm này có những thay đổi bất ngờ. Cùng xem đó là những năm nào nhé!

Năm 1985 (Ất Sửu)

Trời sinh những người tuổi Sửu vốn chăm chỉ, siêng năng, luôn biết nỗ lực phấn đấu để tìm kiếm cơ hội để đổi đời. So với những con giáp khác, người tuổi Sửu biết nhìn xa trông rộng, họ sẵn sàng đối mặt với nhiều thử thách khó khăn để mong tìm được hướng đi mới, giúp cuộc sống tương lai rộng mở thăng hoa. Người tuổi Sửu thường khổ trước sướng sau và sẽ viên mãn đủ đầy vào một giai đoạn nhất định.

Tử vi học có nói, trong năm 2020 này, những người tuổi Sửu đặc biệt là những người sinh năm Ất Sửu (1985) sẽ có sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Trong sao Cửu diệu, sao Thủy Diệu được xem là sao trung tinh, tuy không phải đem đến nhiều may mắn cho mệnh chủ nhưng cũng không phải là sao khiến mệnh chủ khốn đốn. Đặc biệt, trong tháng 7 âm lịch tơi đây, tài vận của Ất Sửu không có gì đáng quan ngại. Thậm chí những người may mắn còn có tài vận khởi sắc hơn trước đó. Dù là trong tháng không mấy may mắn, những những người Ất Sửu sẽ vẫn tìm được cơ hội đầu tư kinh doanh. Những bước tiến mới vẫn đang chờ Ất Sửu phía trước, đặc biệt đừng phó mặc cho tài lộc vào vận may rủi mà phải nỗ lực không ngừng.

Năm 1994 (Giáp Tuất)

Trời sinh những người tuổi Tuất có tính cách thẳng thắn, trung thực, luôn khao khát tìm được cơ hội để đổi đời dẫu cho gặp phải gian nan trắc trở thế nào. Người tuổi Tuất tuy không được sinh ra trong gia đình ấm no sung túc nhưng lại có bản lĩnh tự tạo sự phú quý cho chính mình. So với những con giáp khác, tuổi Tuất biết nhìn xa trông rộng, biết đi chậm mà chắc, không dục tốc bất đạt, họ tự cải thiện bản thân từng ngày để thích ứng với những môi trường mới, để dễ dàng thành công trong cuộc sống.

Tử vi học có nói, trong năm 2020 này, những người tuổi Tuất đặc biệt là những người sinh vào năm Giáp Tuất (1994) sẽ có sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Đây được xem là sao trung tinh trong số sao Cửu diệu. Sao này không tốt cũng không xấu, mệnh chủ được sao này chiếu mệnh sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng cũng gặp được nhiều may mắn. Trong tháng 7 âm lịch tới đây, tài vận của Giáp Tuất không mấy ổn định, sẽ có chuyện khiến họ phải tiêu xài, tiền bạc dù kiếm được nhưng không giữ được trong tay. Tuy nhiên, Giáp Tuất cần nhớ rằng, những tài vận mà mình có được cần phải cân nhắc chi tiêu, hạn chế mua trước trả sau, kẻo rơi vào vòng luẩn quẩn nợ nần.

Năm 2003 (Quý Mùi)

Trời sinh những người tuổi Mùi có tính cách hiền lành, siêng năng, luôn biết kiên nhẫn chờ đợi cơ hội tốt rồi nắm bắt, xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn. Người tuổi Mùi không quá may mắn như những con giáp khác nhưng họ luôn biết mình ở đâu, luôn biết mình là ai và không ngừng cố gắng để tiến về phía trước. Bước vào một giai đoạn nhất định, người tuổi Mùi sẽ công thành danh toại, mọi khó khăn ngày trước sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tử vi học có nói, trong năm 2020 này, những người tuổi Mùi đặc biệt là người sinh vào năm Quý Mùi (2003) sẽ có sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Đây là sao trung tinh, tuy không mang lại nhiều may mắn cho mệnh chủ nhưng cũng không khiến mệnh chủ phải lao đao khốn khổ. Tuy nhiên, đối với đường tài vận trong tháng 7 âm lịch tới đây, mệnh chủ Quý Mùi sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu, mọi vấn đề liên quan đến tiền bạc đang trên đà khởi sắc, nhưng việc cần làm chính là Quý Mùi cần phải kiên nhẫn theo đuổi những quyết định của mình. Ngoài ra cũng nên cân nhắc việc khởi nghiệp nếu có ý định, bên cạnh đó việc học hành cũng đang tiến triển tốt đẹp

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Sohu)