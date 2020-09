Nữ người mẫu khổ sở vì "chửa ngực" khiến vòng 1 lên đến 1m20, sau sinh ngực lại càng to hơn

Anri Okita (sinh năm 1986) từng được biết đến là một người mẫu có vòng 1 khủng nhất làng giải trí của Nhật Bản, với số đo là 105cm. Năm 2012, Anri Okita giải nghệ và sang hoạt động ở thị trường Trung Quốc với vai trò người mẫu quảng cáo, đại diện game...

Cuối năm 2017, Anri Okita kết hôn và không lâu sau đó thì cô cũng thông báo đã mang thai. Được làm mẹ ở tuổi 30, Anri Okita cho biết cô đã bật khóc vì quá xúc động và hạnh phúc.

Trong thời gian mang thai, Anri Okita tăng cân rất nhanh, cơ thể, gương mặt cũng mũm mĩm thấy rõ. Tuy nhiên điều đáng chú ý nhất chính vòng 1 của nữ người mẫu này. Vốn đã sở hữu "đôi gò bồng đào" thuộc hàng khủng, đến khi mang thai Anri Okita lại "chửa ngực" nên vòng 1 tăng 15cm, số đo lên đến 1m20. Điều này đã khiến Anri Okita khổ sở khi chọn áo ngực phù hợp trong lúc mang thai.

Những hình ảnh hiếm hoi của Anri Okita khi mang thai. Vòng 1 của cô tăng từ 105 lên đến 120cm.

Sau khi sinh con, Anri Okita chọn nuôi con bằng sữa mẹ nên vòng 1 của cô càng to hơn.

Thấu hiểu được sự quý giá của những dòng sữa mẹ dành cho con, sau sinh Anri Okita quyết định nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn. Chính điều này đã khiến vòng 1 của cô không những không giảm số đo mà còn ngày càng to hơn và có tình trạng chảy xệ do cho con bú.

Vòng ngực càng ngày càng lớn khiến Anri Okita phải đối diện với việc thân hình mất cân đối, và đương nhiên là không tránh khỏi sự phiền hà từ những người khiếm nhã. Dẫu vậy, nữ người mẫu vẫn rất trân trọng và tự hào vì được nuôi con bằng sữa mẹ. Đồng thời, cô biến vòng 1 của mình trở thành thế mạnh để phát triển sự nghiệp.

Thỉnh thoảng Anri Okita mới đăng ảnh chụp cùng con nhưng luôn giấu mặt bé.

Vòng 1 của Anri Okita đã khủng nay càng khủng hơn.

Trên trang cá nhân với 1,1 triệu người theo dõi của Anri Okita, bà mẹ một con thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc vô cùng nóng bỏng của mình. Đa số các bức ảnh cô đều phô bày vòng 1 size XXL của mình cho mọi người chiêm ngưỡng.

Anri Okita rất ít chia sẻ về cuộc sống làm mẹ bỉm sữa của mình. Chỉ hiếm hoi mới có một vài bức ảnh chụp cùng con gái song nữ người mẫu quyết định giấu kín dung mạo của con.

Giờ đây Anri Okita còn tận dụng vòng 1 để phát triển sự nghiệp.

Trên trang cá nhân cô thường xuyên đăng tải những bức ảnh khoe vòng 1 của mình.

Chửa ngực là gì?

Hình dáng của vòng 1 chủ yếu do mô mỡ quyết định. Khi mang thai, do sự kích thích của các nội tố trong cơ thể khiến các mạch máu ở tuyến vú phình to, mô mỡ tăng lên. Các ống dẫn sữa cũng phát triển mạnh để chuẩn bị cho việc tiết sữa gây nên hiện tượng chửa ngực.

Đến giai đoạn cho con bú, kích thước của bầu ngực sẽ nhỏ dần song bị chảy xệ chứ không còn được săn chắc như xưa do thiếu hụt nội tiết tố estrogen. Hiện tượng chửa ngực sẽ mất đi sau giai đoạn cho con bú.

Lời khuyên cho các mẹ bầu chửa ngực

- Chọn áo ngực vừa vặn, chất cotton thoáng mát, có độ nâng tốt, không gọng và vệ sinh ngực sạch sẽ mỗi ngày. Khi ngực quá lớn, mẹ bầu có thể mặc các loại áo ngực thể thao mỏng, nhẹ ngay cả trong lúc ngủ để tránh tình trạng chảy xệ.

- Dùng các sản phẩm chống rạn, kem dưỡng để thoa vào bầu ngực tránh tình trạng bị rạn ngực. Nên thoa ngay khi mới mang bầu để đem lại hiệu quả tốt nhất.

- Luôn giữ tư thế thẳng lưng để tránh tình trạng mỏi lưng hay khó thở. Nên nằm nghiêng khi ngủ, đặt gối nâng đầu và ngực lên cao.

- Mát-xa vùng ngực nhẹ nhàng để giúp máu lưu thông tốt hơn, xoa dịu cảm giác căng tức ngực. Tuy nhiên, mẹ bầu không nên mát-xa ngực trong những tháng đầu để tránh hiện tượng co thắt tử cung. Nếu ngực căng đau quá mức có thể chườm lạnh, tắm vòi hoa sen để giảm bớt tình trạng này.

- Bổ sung vitamin D, E mỗi ngày. Tránh các loại đồ uống kích thích như nước ngọt có gas, cacao, cafe... khiến gia tăng tình trạng căng tức ngực.