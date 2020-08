Liên quan đến vụ việc bé trai ở Bắc Ninh bị bắt cóc, đêm 22/8, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện và giải cứu thành công cháu Nguyễn Cao Gia Bảo tại Xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Bước đầu cơ quan chức năng đã làm rõ đối tượng có hành vi bắt cóc và đưa cháu Nguyễn Cao Gia Bảo lên Tuyên Quang là Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1988, quê quán: Tổ 5, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng). Thu đang cư trú cùng người yêu tại xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Nữ nghi phạm Nguyễn Thị Thu tại cơ quan công an.

Đến rạng sáng 23/8, Công an đã di lý Nguyễn Thị Thu về trụ sở Công an tỉnh Bắc Ninh làm việc. Tại đây, công an đã bàn giao cháu Gia Bảo cho người thân trong niềm vui sướng, xúc động tột cùng của gia đình.

Tại cơ quan công an, Thu khai nhận, chiều 21/8 khi đang di chuyển bằng xe có thấy một em bé chơi 1 mình ở Công viên Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Ninh. Lúc này, Thu đã tiếp cận và rủ em bé đi theo. Sau khi bắt được cháu bé đã đưa về phòng trọ để sáng 22/8 Thu đưa về Tuyên Quang.

Đối tượng Thu khai mục đích bắt cóc cháu bé là vì "tình cảm cá nhân" nhưng không có bất cứ quan hệ nào với gia đình cháu Gia Bảo. Nữ nghi phạm này cho biết, vào tháng 2/2019 có yêu 1 người ở Tuyên Quang và mang bầu.

Trước đó, Thu cũng có ý định nhen nhóm bắt một cháu bé về gặp người yêu để gia đình bạn trai đồng ý cho mình làm đám cưới.

Cơ quan công an đã bàn giao cháu Gia Bảo cho người thân trong niềm vui sướng, xúc động tột cùng của gia đình.

Thu cũng cho hay có ý định bắt cóc cháu bé từ 1 ngày trước. Trong khoảng thời gian này, đối tượng đã 2 lần lượn lờ ở khu vực Công viên Nguyễn Văn Cừ, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh - nơi bắt cóc cháu Gia Bảo, để tìm mục tiêu.

"Tôi hứa với anh ấy rằng sẽ giữ đứa bé nhưng đã không giữ được. Bây giờ người yêu hỏi nên tôi bắt buộc phải bắt một đứa bé tầm tuổi đứa con của mình dẫn đến gặp người yêu để cho bố mẹ người yêu đồng ý để cho bọn tôi tổ chức đám cưới.

Bất đắc dĩ tôi mới làm như thế. Khi bị lực lượng công an bắt giữ, tôi rất ân hận vì hành vi của mình", Thu khai nhận.

Tiếp đó, Thu cho biết không hề hay biết thông tin về vụ bắt cóc lan truyền trên mạng Internet do điện thoại không vào được mạng. Khi đã bắt được cháu bé, Thu có cho cháu ăn, tắm cho cháu, có mua quần áo cho cháu.

Nói về thông tin bắt cóc trẻ em để lừa người yêu, Thu cho hay: "Người yêu tôi không tin đấy là con của mình. Tôi quyết định mang con về trả cho gia đình cháu. Chưa kịp mang trả thì đã bị lực lượng chức năng bắt giữ".