Nữ MC VTV khiến khán giả cười ngả nghiêng khi tiếp tục cà khịa Thơ Nguyễn bằng lời bài hát: "Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, mình xin lỗi, mình xin lỗi được chưa?"

Dù đã có chút lắng xuống hơn so với những ngày đầu nhưng sự việc YouTuber Thơ Nguyễn xin vía búp bê giả như Kumanthong vẫn đang tiếp tục là đề tài bàn tán của khá nhiều phụ huynh. Lùm xùm này cũng được báo chí, truyền thông nhắc đến nhiều và mới đây nhất phải kể đến màn cà khịa cực gắt đến từ vị trí của nữ MC VTV trong bản tin được phát sóng trên VTV1 chương trình Chuyển động 24h vừa qua.

Nữ MC VTV cà khịa Thơ Nguyễn với ngôn từ vô cùng "bá đạo".

MC của VTV đã nói rằng, có một điều mà Thơ Nguyễn không lường trước được đó là số người xem clip xin vía búp bê của cô, đối với clip thứ nhất lên tới hơn 4 triệu lượt xem, còn số lượng người xem cô giải thích trong video thứ 2 lại chỉ vỏn vẹn 200K lượt xem. Nữ MC đã ví dụ liên tưởng đến các bộ phim Hollywood thường hay có dòng chữ "to be continued" (còn nữa). Sau đó, Thơ Nguyễn lại tiếp tục làm một clip khác trách cư dân mạng chưa xem hết clip mà đã vội phán xét cô nuôi búp bê Kumanthong, trong khi búp bê của cô là Cư Ma Mập. Nhưng lý do này không thuyết phục được cộng đồng.

Và bản tin này đã lên đến đỉnh điểm của sự "cà khịa" khi nữ MC nói: "Tuy nhiên, em không là nàng thơ, em chỉ là YouTuber kiêm TikToker, kiêm suýt thành luật sư thế nên lời xin lỗi này của Thơ Nguyễn chỉ càng như đổ thêm dầu vào lửa khiến cho sự phẫn nộ của cộng đồng tăng cao. Giống như lời bài hát: 'Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, mình xin lỗi, mình xin lỗi, được chưa?'".

Nữ MC VTV cà khịa Thơ Nguyễn.

Trước đó, VTV cũng đã có một bức ảnh cà khịa Thơ Nguyễn khác được đăng trên Fanpage và thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng.