MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên khuyên con 3 ĐIỀU GIẢN DỊ khi chọn ngành nghề, đọc xong sao thấy mâu thuẫn quá

Là mẹ đơn thân, không có chồng bên cạnh cùng nuôi con, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên vẫn mạnh mẽ để vừa làm mẹ vừa làm bố, nuôi dạy hai cô con gái Maili (sinh năm 1996) và Yenli (sinh năm 1999) trưởng thành tự lập, thành công và tử tế. Cả hai cô con gái của MC Kỳ Duyên đều sở hữu nhan sắc nổi bật và đặc biệt là cực kỳ giỏi giang, đều đi học đại học danh tiếng.

Tuy nhiên, nữ MC nổi tiếng từng nhận mình là một người mẹ tệ hại vì không giành thời gian cho con. Cô kể lại câu chuyện một người bạn chăm sóc con gái tận tình và chia sẻ: "Khi tôi thấy như vậy, tôi thấy mình là bà mẹ quá tệ hại. Tại vì cuối tuần tôi phải đi show và không có dịp để gần con trong mọi công việc của con. Những lúc như vậy, tôi nhờ bà đưa đi, hoặc nhờ bố mẹ có con trong trường học cùng. Tất nhiên lúc con tôi thật cần tôi, thì tôi cũng ráng bay về"... "Tôi cứ nghĩ, con tôi lớn đến nhường này, chưa gặp gì sai lầm là do tôi may mắn, do con nó tự giỏi. Thậm chí, tôi còn tự hỏi sao nó có thể giỏi được khi có một bà mẹ như tôi", MC Kỳ Duyên từng chia sẻ trên kênh youtube của mình.

Khi được hỏi về điều gì khiến bản thân tiếc nuối nhất trong quá khứ, MC Kỳ Duyên tâm sự: "Điều khiến tôi tiếc nuối nhất là đã không dành nhiều thì giờ cho con cái như tôi muốn. Tôi là single mom, không có chồng để dựa dẫm nên buộc phải là người mẹ trụ cột, đi làm để mang tiền về nuôi con, thay vì chọn cách là người mẹ nội trợ ở nhà chăm con".

Dạy con chọn ngành nên tập trung 3 điều giản dị

Mặc dù luôn tự nhận bản thân thiếu sót, nhưng quan điểm dạy con của MC Kỳ Duyên thì được nhiều người vô cùng ngưỡng mộ và học theo.

Sống ở phương Tây lại có tư tưởng cởi mở nhưng cô khá nguyên tắc trong việc dạy con, sinh hoạt, nề nếp cũng vô cùng quy củ khi 10 giờ tối là phải lên giường ngủ, không được thức khuya, ngày cuối tuần phải đi làm thiện nguyện.

Con gái đầu giỏi giang của MC Kỳ Duyên.

Ngay từ nhỏ, hai con gái đã được mẹ rèn tính tự lập và chịu trách nhiệm: "Lúc các con còn nhỏ, vào mỗi cuối tuần khi muốn tới nhà ông bà nội, thay vì phải xếp đồ cho con, Kỳ Duyên đưa mỗi đứa một bịch plastic để tự lấy đồ. Những gì tụi nó cần Duyên ghi ra một danh sách đưa cho các con, để tụi nó tự đi lấy và xếp đồ. Tất nhiên khi các con xếp đồ, mình phải tôn trọng những quyết định của nó. Nhiều khi nó tóm đôi vớ, một chiếc xanh, một chiếc đỏ cũng phải chịu. Vì từ những quyết định đó nó mới học hỏi để tự rút kinh nghiệm lần sau".

Cô chia sẻ trên trang cá nhân câu chuyện con gái đến xin việc tại cửa hàng do mẹ làm chủ khiến nhiều người cảm thấy thích thú trước cách giáo dục con đặc biệt của nữ MC. Khi con gái ngỏ ý muốn xin việc tại nhà hàng, Kỳ Duyên nói rằng nếu muốn đến làm thì phải nộp đơn xin việc như bao người khác, còn việc được nhận hay không thì do quản lý, cô không can thiệp.

Cô con gái út cũng tài năng không kém.

Nữ MC cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi chia sẻ cách dạy con về chọn ngành nghề: "phải chọn nghề mình thích và đam mê chứ không phải vì tiền".

"Mẹ không biết con sẽ chọn ngành gì nhưng mẹ biết con làm bất cứ việc gì mẹ cũng ủng hộ. Mẹ chỉ khuyên 3 điều giản dị: Sống thật với chính mình, làm việc với đam mê và không hại ai. Nếu làm được 3 điều này thì con có quyền sống theo ý mình và tạo dựng hạnh phúc riêng mà không cần xin phép hay xin lỗi bất kỳ ai. Đời con là của con… cho đến khi con có con", cô chia sẻ trên trang cá nhân.

Có thể nói, dù là mẹ đơn thân nhưng MC Kỳ Duyên đã nuôi dạy hai con rất tốt. Điều này hoàn toàn mâu thuẫn với lời "tự thú" là người mẹ tệ hại của nữ MC. Có thể thấy Kỳ Duyên đã rất hạnh phúc khi thấy con gái trưởng thành, biết những công việc lao động vất vả và trân trọng công sức mình đã bỏ ra, đồng thời khuyến khích con sống theo ý mình, không quan tâm đến phán xét của người khác. Nhìn hành trình trưởng thành của Yenli và Maili, người hâm mộ đều hết lời xuýt xoa khen ngợi Kỳ Duyên.