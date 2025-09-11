Vừa qua, kênh Vietnam Today - kênh Truyền hình Đối ngoại bằng tiếng Anh đầu tiên của Việt Nam đã chính thức được VTV ra mắt. Điều này thu hút rất nhiều sự chú ý của công chúng bởi kênh được phát sóng 24/7 bằng tiếng Anh, cùng nhiều chương trình hấp dẫn.

Bên cạnh đó, dàn BTV của kênh Vietnam Today cũng liên tục nhận được lời khen sau những ngày đầu phát sóng. Họ đều là những người sở hữu khả năng tiếng Anh tốt, phát âm hay, dẫn bản tin một cách mượt mà.

Trong đó, hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm là BTV Thảo Trang khi dẫn bản tin thời sự và chuyên mục điểm tin hàng tuần của Châu Á trên kênh Vietnam Today. Nữ BTV được khen ngợi nhờ ngoại hình xinh đẹp, giọng nói, ngữ điệu hay cùng cách dẫn dắt bằng tiếng Anh lôi cuốn.

BTV Thảo Trang trong bản tin thời sự vào ngày 8/9 vừa qua

Được biết, cô tên đầy đủ là Hà Thảo Trang (SN 2004), sinh viên trường Học viện Ngoại giao (Hà Nội). Dù còn rất trẻ nhưng kinh nghiệm của Thảo Trang lại khiến nhiều người phải bất ngờ. Cô từng xuất hiện với vai trò cộng tác viên dẫn chương trình IELTS Face-Off trên VTV7. Bên cạnh đó, Thảo Trang có 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền hình và 4 năm quản lý, thành lập dự án tin tức.

Không những vậy, thành tích học tập của Hà Thảo Trang cũng khiến dân tình trầm trồ không ngớt. Cô bạn từng xuất sắc trở thành sinh viên trao đổi tại Mỹ theo chương trình học bổng toàn phần Global Undergraduate Exchange Program (UGRAD) của Chính phủ Hoa Kỳ, trị giá khoảng 30.000 USD (hơn 750 triệu đồng).

Ngoài học bổng trao đổi của Mỹ, Thảo Trang từng hai lần giành học bổng Nhật Bản, bao gồm chương trình trao đổi Gunma và học bổng từ tổ chức độc lập ASEAN Youth Friendship Network. Bên cạnh đó, cô còn nhận được nhiều học bổng và quỹ hỗ trợ khác từ Chính phủ Mỹ.

Thảo Trang sở hữu thành tích học tập đáng ngưỡng mộ





Về trình độ tiếng Anh, Thảo Trang có đam mê với ngoại ngữ từ nhỏ. Năm 13 tuổi, cô bạn đã bắt đầu tham gia một số cuộc thi tranh biện tiếng Anh. Điều này khiến Thảo Trang trở nên dạn dĩ, tự tin hơn cũng như cải thiện được tốt khả năng ngoại ngữ của mình. Được biết, cô bạn cũng đạt số điểm tổng là 8.5 IELTS, trong đó riêng kỹ năng nói, Thảo Trang cũng đạt 8.5 điểm.

Trên trang cá nhân của mình, Hà Thảo Trang bày tỏ cảm xúc tự hào khi trở thành BTV trên kênh Vietnam Today. Cô bạn cũng tiết lộ trước khi lên sóng số đầu tiên, bản thân còn trằn trọc, căng thẳng vì lo lắng nhưng cuối cùng cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nữ BTV cũng lưu lại những khoảnh khắc của bản thân trên sóng trên Threads và nhận được nhiều bình luận tích cực từ cộng đồng mạng.

- “Mình cũng đã chờ rất lâu để Việt Nam cho ra mắt một kênh như này. Mê ngữ điệu, phát âm của các anh chị MC/BTV, giọng Thảo Trang thật sự rất hay và nghe cuốn lắm”. - “Xuất sắc quá, chúc mừng Thảo Trang với vai trò mới. Vừa xinh, vừa giỏi quá ngưỡng mộ”. - “Bạn có luyện thêm giọng không hay đây là giọng tự nhiên của bạn vậy ạ? Mình chưa thấy giọng bạn nữ trẻ nào mà lại trầm ấm có nội lực như vậy. Ngưỡng mộ quá!”. - “Giọng bạn này hay ghê, nói vui là dát vàng lỗ tai luôn đó. Phát âm tiếng Anh cũng xịn”. - “Xem kênh này như đang được luyện nghe luôn, các anh chị dẫn chương trình nói tiếng Anh siêu đỉnh, học thêm được cả nhiều từ ngữ chuyên môn”.

Nữ BTV trẻ tuổi cũng nhận nhiều lời khen bởi ngoại hình sáng, gương mặt xinh đẹp

Ảnh: FBNV