Nữ MC đài VTC phát hiện ung thư sau lễ dạm ngõ chia sẻ về chuyện tìm cách trở về cuộc sống bình thường sau cơn bạo bệnh

Những ngày qua, thông tin về nữ MC xinh đẹp Vũ Diễm My phát hiện bệnh ung thư khi vừa làm lễ dạm ngõ đã khiến bạn bè và đông đảo người yêu quý cô trên sóng truyền hình phải bất ngờ. Sự việc được chính nữ MC Bản tin thời tiết nông vụ tiết lộ với mọi người trên trang cá nhân. Diễm My chia sẻ, khi biết mình bị ung thư cô đã rất sốc, đau lòng hơn là thời điểm phát hiện bệnh, nữ MC vừa làm lễ dạm ngõ.

Trong cả quá trình điều trị, mọi thông tin về tình trạng sức khỏe được Diễm My giữ kín. Sau quá trình chiến đấu vượt qua cơn bạo bệnh, Diễm My chia sẻ đã bị sút cân nghiêm trọng, phải ngồi xe lăn và thở bình oxy. Nhưng bằng tất cả sự mạnh mẽ, động viên an ủi từ người thân, bạn bè, nữ MC đã vượt qua các đợt hóa trị và xạ trị.

Thời điểm hiện tại, sau khi vượt qua thời kỳ khó khăn nhất của cuộc đời, Diễm My chia sẻ cảm thấy rất vui khi được rất nhiều người quan tâm. Trong bài viết mới đây của mình, nữ MC đài VTC cho biết: "Em rất vui khi nhận được nhiều sự quan tâm tiếp sức như thế, tuy nhiên thú thật điều đó khiến em hơi choáng ngợp, mặc dù đã làm việc trong môi trường truyền hình cũng lâu rồi nhưng cuộc sống của em lại rất bình lặng. Mong anh chị hiểu và thông cảm cho em nếu như em không thể nghe điện thoại hay trả lời hết các tin nhắn".

Diễm My cũng cho biết bản thân cô sau quá trình dài điều trị ung thư, giờ đây đang phải tìm cách để bắt nhịp lại với cuộc sống bình thường như trước kia.

Diễm My cho biết trong thời kỳ chữa bệnh, cô cũng đã suy giảm sức khỏe rất nhiều.

Từ khi cho biết mình đã từng mắc ung thư, Diễm My cũng chia sẻ rằng: "Giống như tất cả những bệnh nhân ung thư khác, em cũng đã phải trải qua một đoạn đường đầy gian khó với những tiên lượng xấu, trước khi có được các tín hiệu tươi sáng diễn ra trong cơ thể mình như bây giờ.

Rất nhiều người hỏi em kinh nghiệm chiến đấu với ung thư, em cho rằng, yếu tố tâm lý rất quan trọng - quyết định ít nhất 50% trong việc điều trị căn bệnh này.

Bản thân em luôn xác định ung thư giống như bệnh mãn tính, điều trị đợt này tốt nhưng không có nghĩa sẽ không tái phát. Những người bệnh như chúng ta cần hiểu rằng đây là cuộc chiến dài hơi.

Xác định cho mình một tư tưởng như vậy nên em không nghĩ đến bệnh tật mà luôn tâm niệm phải sống sao thật vui. Quan trọng không phải sống bao lâu mà là sống như thế nào cho ý nghĩa".

Dưới mỗi bài viết, những người yêu quý nữ MC này cũng đều để lại lời động viên, chúc sức khỏe và mong rằng sớm thấy cô trở lại trên sóng truyền hình với một tinh thần tươi vui như trước.