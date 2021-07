Nữ kỹ thuật viên chịu tang mẹ chồng trong bệnh viện Dã chiến số 1 Nghệ An

Ngày 4/7, ông Nguyễn Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 1 Nghệ An, xác nhận thông tin trên và cho biết, ngày 3-7, khi đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 1 Nghệ An, chị Nguyễn Thị Thùy Linh (32 tuổi), cử nhân kỹ thuật xét nghiệm tại bệnh viện bất ngờ nhận được hung tin mẹ chồng là bà Nguyễn Thị Xuân (trú xóm Mỹ Thanh, xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) đột ngột qua đời.

Dù nhà chỉ ở cách khoảng 5km nhưng do đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 tại bệnh viện dã chiến nên chị Linh không thể về chịu tang mẹ chồng.

Biết tin, lãnh đạo bệnh viện đã quan tâm, động viên, chia sẻ mất mát của chị Linh. Bệnh viện đã tổ chức thăm hỏi, động viên, phân công cán bộ thường trực để chăm sóc, động viên tinh thần cho nữ cán bộ này.

Không thể về chịu tang, chị Xuân thờ vọng mẹ chồng trong Bệnh viện Dã chiến số 1 Nghệ An.

Chiều ngày 4-7, được sự đồng ý của Sở Y tế Nghệ An, bệnh viện đã lập bàn thờ ngay tại bệnh viện để nữ kỹ thuật viên có thể bái vọng người mẹ chồng qua đời đột ngột. Bên cạnh đó, bộ phận công đoàn của bệnh viện (bộ phận dự phòng ở ngoài bệnh viện dã chiến) đã tới gia đình thăm hỏi, thắp hương.

Cũng theo lãnh đạo bệnh viện, kỹ thuật viên Linh là người lấy mẫu, phân tích để có kết quả xét nghiệm kịp thời nhất phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Cán bộ, nhân viên tại bệnh viện chia buồn cùng gia đình nữ kỹ thuật viên.

Được biết, Bệnh viện Dã chiến số 1 Nghệ An được thành lập theo Quyết định số 2116/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Bệnh viện có quy mô 100 đến 130 giường được đặt tại khối 7, thị trấn Hưng Nguyên (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An).

Tính đến chiều 4-7, toàn tỉnh Nghệ An đã phát hiện 121 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó: TP Vinh: 81 ca, Diễn Châu: 17 ca, Tân Kỳ: 1 ca, Quỳ Hợp: 5 ca, Nam Đàn: 4 ca, Đô Lương: 1 ca, thị xã Hoàng Mai: 2 ca, Nghĩa Đàn: 1 ca, Nghi Lộc: 4 ca, Quỳnh Lưu: 5 ca... Tổng số ca điều trị đã khỏi bệnh và ra viện của đợt dịch này (từ 13-6 đến nay) là 4 ca.