Nữ kế toán trưởng cửa hàng xăng dầu tử vong bất thường tại nơi làm việc lúc giữa trưa

Ngày 19/11, Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc một nữ kế toán của cây xăng dầu tử vong tại nơi làm việc.



Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 12h ngày 19/11, gia đình nạn nhân nhận được thông tin chị Vũ Thị G. (SN 1973, kế toán trưởng cửa hàng xăng dầu 42 đóng trên địa bàn xã Nam Giang, thuộc Công ty xăng dầu Nghệ An) đột tử trong cửa hàng.

Gia đình chị G. sau đó đã đến hiện trường đồng thời nhờ cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc vì nghi ngờ về cái chết đột ngột của chị G. có uẩn khúc.

"Chị G. không có tiền sử bệnh tật, hoàn toàn khỏe mạnh, việc cửa hàng báo thông tin là chị bị đột tử thì gia đình thấy nhiều khúc mắc, bất thường. Chúng tôi đã mời cơ quan công an, pháp y vào cuộc làm rõ", anh Vũ Văn Chương (em trai nạn nhân G.) nói.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nam Đàn, Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.