Nữ idol Kpop thoải mái để lộ nhiều hình xăm trên cơ thể

Dù không phải thuộc top những thành viên nổi bật của TWICE nhưng Chaeyoung thời gian gần đây luôn gây ấn tượng với phong cách thời trang đa dạng, thời thượng. Cô nàng cũng được đánh giá là một trong những nữ thần tượng có cá tính mạnh không trộn lẫn trong Kpop.

Mới đây, Chaeyoung tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng khi thoải mái khoe nhiều hình xăm trên cơ thể trong khuôn khổ concert Ready To Be của TWICE.

Chaeyoung sở hữu gu thời trang trendy, cá tính

Cụ thể, trong concert tại London của TWICE, Chaeyoung đã diện những outfit gợi cảm, khoe trọn 2 cánh tay với loạt hình xăm. Việc xăm mình khiến cho diện mạo của nữ idol thêm phần cool ngầu, phóng khoáng. Cô nàng thoải mái diện những trang phục như váy 2 dây, áo quây cổ yếm và không dùng các loại kem che khuyết điểm, để làm nổi bật lên những hình xăm cá tính, độc đáo.

Chaeyoung khiến người hâm mộ thích thú khi khoe loạt hình xăm trong concert

Đáng chú ý, Chaeyoung cũng là một trong số ít nữ thần tượng Kpop xăm nhiều và không ngại phô diễn những hình xăm trên cơ thể. Việc thành viên TWICE tự tin, thoải mái với cơ thể của mình cũng nhận được nhiều lời khen từ công chúng.

Trước đó, nữ idol cũng từng khiến nhiều người không khỏi trầm trồ với hình xăm sau lưng do chính mình tự thiết kế.

Cận cảnh hình xăm sau lưng cũng ấn tượng không kém của Chaeyoung

Một số bình luận của netizen:

- Xinh quá, xăm nét mảnh như này nhìn thích mắt ghê!



- Hình xăm của chị này nghệ quá, trước thích cả hình xăm sau lưng nữa, nhìn lạ mà đẹp mắt.



- Mê cách chị ta tự tin với cơ thể của mình, kệ ai nói gì miễn bản thân thích là được.



- 10 điểm không có nhưng, nhìn chất chơi quá!



- Chị này có gu nhất nhóm luôn ý, style cũng chất mà không ngại xăm mình dù idol xăm chắc chắn sẽ gặp nhiều định kiến.