Nữ idol "đẹp thoát tục" với đồ mỏng manh, tay phủ kín hình xăm

Với sự khắt khe trong quan điểm thẩm mỹ của công chúng Hàn Quốc, các sao nữ thường rất dè dặt khi lựa chọn trang phục biểu diễn, đặc biệt là những thiết kế gợi cảm. Chính vì vậy, việc Baek Yerin xuất hiện trên sân khấu mới đây trong một bộ outfit gợi cảm đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nữ ca sĩ lựa chọn thiết kế mang chất liệu xuyên thấu, mỏng manh, khéo léo tôn đường cong cùng những hình xăm cá tính. Điều đáng nói là, thay vì vấp phải tranh cãi như thường thấy, giọng ca sinh năm 1997 lại nhận về khá nhiều phản ứng tích cực.

Baek Yerin với outfit táo bạo trong sân khấu trình diễn mới đây. (Nguồn: seung__what)

Baek Yerin xuất hiện trong một thiết kế váy dài màu xanh pastel với chất liệu xuyên thấu, thướt tha và bay bổng theo từng chuyển động. Phần thân trên có lớp lót kín đáo che phủ, trong khi từ hông trở xuống vải dần trở nên mỏng hơn, để lộ khéo léo nội y cùng đôi chân thon dài. Chi tiết xẻ tà cao kết hợp cùng boots đen giúp giao diện nữ ca sĩ thêm phần táo bạo, cá tính. Thiết kế lệch vai làm nổi bật loạt hình xăm chất chơi bên 2 cánh tay, pha trộn giữa vẻ đẹp mạnh mẽ và nhẹ nhàng.

Kết hợp cùng tóc buông nhẹ và ánh sáng sân khấu dịu, tổng thể vừa gợi cảm vừa duyên dáng, khiến tổng thể outfit sexy nhưng không hề phô trương. Baek Yerin chọn lối makeup trong trẻo, lớp nền mướt mịn tô điểm cho làn da trắng sáng.

Baek Yerin thu hút mọi ánh nhìn với giao diện vừa cool vừa quyến rũ.

Phản ứng tích cực của cộng đồng mạng dành cho phong cách táo bạo hơn mặt bằng chung thường thấy ở Kpop của cựu nghệ sĩ nhà JYP.

Trong đêm diễn, Baek Yerin còn khiến khán giả không khỏi phấn khích với những outfit quyến rũ không kém. Nữ ca sĩ khoe trọn vóc dáng nuột nà trong bộ váy cúp ngực xẻ sâu, cùng chất liệu ren xuyên thấu nhẹ. Ở một sân khấu khác, cô xuất hiện trong những bộ trang phục ôm sát, tôn lên triệt để đường cong.