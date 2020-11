"Nữ hoàng TikTok" bất ngờ đạt mốc 100 triệu người theo dõi chỉ sau 2 ngày bị phốt về thái độ "lồi lõm"

Mới đây, mạng xã hội vừa xôn xao về việc Charli D'Amelio - người được mệnh danh là "Nữ hoàng TikTok" khi sở hữu hơn 98,5 triệu người follow đã bị các fan của mình quay lưng vì thái độ chảnh, vô ơn... trong một bữa ăn được đầu bếp gia đình phục vụ riêng.



Hành động chảnh của “Nữ hoàng TikTok” đã khiến cộng đồng mạng đua nhau unfollow tài khoản TikTok chính thức của cô nàng, với số lượng lên tới cả triệu người. Nhưng bất ngờ thay, chỉ 2 ngày sau vụ lùm xùm, Charli D'Amelio đã tạo ra một câu chuyện vô tiền khoáng hậu trong lịch sử TikTok, khi trở thành người đầu tiên đạt 100 triệu người theo dõi trên mạng xã hội này.

Tài khoản của Charli D'Amelio đang có 100,6 triệu người theo dõi

Hiện tại, số lượng người theo dõi trên TikTok của Charli D'Amelio đã cao gấp đôi so với nam diễn viên Will Smith, gấp ba "The Rock" Dwayne Johnson, gấp bốn so với Selena Gomez và lớn gấp năm lần Kylie Jenner cùng Ariana Grande.

Vào thời điểm này năm ngoái, Charli mới chỉ có khoảng 6 triệu người theo dõi trên TikTok. Có nghĩa là cô ấy đã đạt được 100 triệu người theo dõi trong thời gian hết sức kỷ lục.

Ví dụ như với YouTube, một nhà sáng tạo trung bình phải mất ít nhất 14 năm để một kênh bất kỳ nào đó đạt 100 triệu theo dõi. Trong khi đó, D'Amelio chỉ bắt đầu đăng video lên TikTok vào tháng 5/2019, và ứng dụng này cũng chỉ mới bắt đầu trở nên phổ biến trong khoảng thời gian gần đây. 100 triệu người theo dõi là một cột mốc quan trọng cho Charli D'Amelio lẫn bản thân ứng dụng TikTok.

Trong thời gian tới, Charli và gia đình cô đang cố gắng mở rộng phạm vi hoạt động của họ ra ngoài ứng dụng này. Đây là xu hướng chung của những người sáng tạo video nổi tiếng - họ thường có xu hướng mở rộng sang các mạng xã hội khác và các định dạng phương tiện truyền thông sau khi đã thành công trên một nền tảng. Nó cho phép họ mở rộng phạm vi tiếp cận với người hâm mộ ở nhiều nơi hơn, và dĩ nhiên là kiếm được nhiều tiền hơn.

Những hình ảnh hút mắt khác của Charli D'Amelio

Nguồn ảnh: Internet