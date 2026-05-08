Sau 1 thập kỉ vắng bóng trên thảm đỏ Met Gala, “ong chúa” Beyoncé đã chính thức quay trở lại. Màn comeback này của cô không chỉ khiến internet bùng nổ vì bộ trang phục quá xuất sắc mà còn bởi chiếc vòng cổ kim cương có giá 50 triệu USD (khoảng hơn 1250 tỷ đồng).

Nữ ca sĩ sinh năm 1981 gây choáng ngợp bởi thiết kế "full option" kim cương, đá quý, hạt cườm lấp lánh từ chân tới đầu.

Ngoài chiếc váy bên trong, chiếc áo choàng đính lông vũ của cô cũng khiến nhiều người phải "wow" vì độ khủng.

Thiết kế này được lấy cảm hứng từ tác phẩm "The Visitor" (1944) của hoạ sĩ Caroline Durieux.

Xuất hiện với vai trò đồng chủ trì, Beyoncé bước lên bậc thềm của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan trong một thiết kế mang hơi hướng giải phẫu của NTK Olivier Rousteing. Chiếc váy “bộ xương người” được đính kết pha lê ôm sát cơ thể, kết hợp cùng áo choàng lông vũ và vương miện cầu kỳ, đã đủ để tạo nên một trong những look ấn tượng nhất đêm. Nhưng tất cả nhanh chóng trở thành “nền” cho tâm điểm thực sự: bộ trang sức cao cấp từ Chopard, đứng đầu là chiếc vòng cổ trị giá hơn 1,2 nghìn tỷ đồng.

Chiếc vòng này nằm tong BST trang sức cao cấp "Garden of Kalahari" của Chopard.

Cận cảnh thiết kế vòng cổ kim cương có giá "sương sương" hơn 1,2 nghìn tỷ đồng.

Không phải một thiết kế thông thường, chiếc vòng cổ này được chế tác từ viên kim cương thô 342 carat nổi tiếng mang tên “Queen of Kalahari”. Đây là một trong những viên kim cương lớn và quý hiếm nhất thế giới từng được phát hiện. Từ khối đá quý nguyên bản, các người thợ kim hoàn đã cắt thành 23 viên kim cương khác nhau, trong đó phần Beyoncé đeo là cấu trúc collar với tổng trọng lượng khoảng 140 carat, nổi bật bởi viên trung tâm 6.41 carat.

Con số 50 triệu USD không chỉ khiến chiếc vòng cổ này trở thành món trang sức đắt giá nhất tại Met Gala 2026, mà còn được nhiều nguồn ghi nhận là món trang sức đắt đỏ nhất từng được xuất hiện trên thảm đỏ. Trong bối cảnh Met Gala năm nay chứng kiến vô vàn tuyệt phẩm kim hoàn hàng triệu USD thì sự xuất hiện của Beyoncé vẫn hoàn toàn áp đảo.

Điều đáng nói là chiếc vòng cổ này không tồn tại như một món phụ kiện độc lập, mà là trung tâm của cả một “hệ sinh thái kim cương” trên cơ thể của nữ ca sĩ. Ngoài chiếc vòng cổ 50 triệu USD là spotlight thì tạp chí InStyle cũng cho biết thêm về bộ giáp full kim cương của Beyoncé như sau.

Nữ ca sĩ đã diện hai chiếc vòng tay thuộc cùng hệ thống kim hoàn của Chopard. Một thiết kế gây chú ý với hai viên kim cương emerald-cut 21 carat và 14.7 carat, được bao quanh bởi thêm 36.74 carat kim cương nhỏ khác. Chiếc còn lại mang tính trình diễn mạnh hơn: một vòng tay dạng cuff với ngọc lục bảo cabochon khổng lồ ước tính từ 50 đến gần 100 carat, kết hợp cùng hơn 80 carat kim cương nhiều kiểu cắt khác nhau.

Phần khuyên tai cũng không hề “làm nền”. Beyoncé lựa chọn đeo hai cặp khuyên cùng lúc, một kiểu layering hiếm thấy ở trang sức cao cấp. Tổng thể bao gồm một cặp dáng semi-hoop với khoảng 13.45 carat kim cương, và một cặp khác dạng dáng quạt khoảng 3.77 carat, tất cả đều chế tác từ vàng trắng 18k và kim cương pavé.

Tổng cộng, Beyoncé “nạm” trên người hơn 300 carat kim cương và đá quý. Tất cả được tính toán để hòa vào concept “giải phẫu học” của bộ váy, khiến cơ thể cô giống như một tác phẩm sống với xương, ánh sáng và đá quý cùng tồn tại.

Tuy lộng lẫy, lấp lánh là thế nhưng Beyoncé vẫn bị một số ít người chê vì outfit của cô đã quá nhiều chi tiết “bling bling” khiến cho các thiết kế trang sức đắt đỏ kia bị chìm nghỉm hoàn toàn. Ngược lại, nhiều người hâm mộ của nữ ca sĩ cũng lên tiếng phản bác và cho rằng chiếc vòng nên "làm nền" cho Beyoncé, nó nên được trở thành 1 phần của outfit thay vì cô ấy phải cố show nó ra.

Trước đó vào năm 2021, nữ hoàng showbiz cũng đã từng diện chiếc vòng cổ có viên kim cương vàng của Tiffany & Co. trong một chiến dịch quảng cáo. Viên kim cương này được định giá 30 triệu USD (khoảng 750 tỷ đồng) và đươc coi là món trang sức “trấn bảo” của thương hiệu Tiffany & Co..

Beyoncé cũng vinh dự khi được là một trong 4 người phụ nữ duy nhất trên thế giới từng được đeo viên kim cương này (trước đó Lady Gaga, Audrey Helpburn, Sheldon Whitehouse là những mỹ nhân từng diện bảo vật này).