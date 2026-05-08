Nữ hoàng showbiz diện chiếc vòng cổ đắt nhất lịch sử Met Gala nhưng vẫn bị chê vì lý do không tưởng
Nữ ca sĩ gây choáng ngợp khi diện "full giáp" kim cương đến Met Gala, và nổi bật nhất là chiếc vòng cổ có giá trị 50 triệu USD (hơn 1,2 nghìn tỷ đồng).
Sau 1 thập kỉ vắng bóng trên thảm đỏ Met Gala, “ong chúa” Beyoncé đã chính thức quay trở lại. Màn comeback này của cô không chỉ khiến internet bùng nổ vì bộ trang phục quá xuất sắc mà còn bởi chiếc vòng cổ kim cương có giá 50 triệu USD (khoảng hơn 1250 tỷ đồng).
Xuất hiện với vai trò đồng chủ trì, Beyoncé bước lên bậc thềm của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan trong một thiết kế mang hơi hướng giải phẫu của NTK Olivier Rousteing. Chiếc váy “bộ xương người” được đính kết pha lê ôm sát cơ thể, kết hợp cùng áo choàng lông vũ và vương miện cầu kỳ, đã đủ để tạo nên một trong những look ấn tượng nhất đêm. Nhưng tất cả nhanh chóng trở thành “nền” cho tâm điểm thực sự: bộ trang sức cao cấp từ Chopard, đứng đầu là chiếc vòng cổ trị giá hơn 1,2 nghìn tỷ đồng.
Không phải một thiết kế thông thường, chiếc vòng cổ này được chế tác từ viên kim cương thô 342 carat nổi tiếng mang tên “Queen of Kalahari”. Đây là một trong những viên kim cương lớn và quý hiếm nhất thế giới từng được phát hiện. Từ khối đá quý nguyên bản, các người thợ kim hoàn đã cắt thành 23 viên kim cương khác nhau, trong đó phần Beyoncé đeo là cấu trúc collar với tổng trọng lượng khoảng 140 carat, nổi bật bởi viên trung tâm 6.41 carat.
Điều đáng nói là chiếc vòng cổ này không tồn tại như một món phụ kiện độc lập, mà là trung tâm của cả một “hệ sinh thái kim cương” trên cơ thể của nữ ca sĩ. Ngoài chiếc vòng cổ 50 triệu USD là spotlight thì tạp chí InStyle cũng cho biết thêm về bộ giáp full kim cương của Beyoncé như sau.
Tổng cộng, Beyoncé “nạm” trên người hơn 300 carat kim cương và đá quý. Tất cả được tính toán để hòa vào concept “giải phẫu học” của bộ váy, khiến cơ thể cô giống như một tác phẩm sống với xương, ánh sáng và đá quý cùng tồn tại.
Trước đó vào năm 2021, nữ hoàng showbiz cũng đã từng diện chiếc vòng cổ có viên kim cương vàng của Tiffany & Co. trong một chiến dịch quảng cáo. Viên kim cương này được định giá 30 triệu USD (khoảng 750 tỷ đồng) và đươc coi là món trang sức “trấn bảo” của thương hiệu Tiffany & Co..