Tối ngày 29/1, tại lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 45, lần đầu tiên Jung Woo Sung xuất hiện và chủ động nhắc đến những ồn ào về việc có con với nữ người mẫu Moon Gabi nhưng không muốn kết hôn. Chia sẻ về lùm xùm, nam tài tử cúi đầu xin lỗi, đồng thời chấp nhận mọi lời chỉ trích từ dư luận và hứa sẽ hoàn thành nghĩa vụ của người làm cha. Sau lời phát biểu của sao nam 7x, những ngôi sao có mặt đã có hành động vỗ tay, thậm chí là hú hét để thể hiện thái độ ủng hộ Jung Woo Sung.

Công chúng khi chứng kiến khoảnh khắc này đã vô cùng bất bình, lên tiếng chỉ trích thái độ thiếu suy nghĩ của dàn diễn viên. Trong đó, người hứng chịu công kích lớn nhất là Lim Ji Yeon khi cô bị camera đã "bắt trọn" khoảnh khắc có phản ứng nồng nhiệt và hưởng ứng nhất. Trong khi đó, đồng nghiệp ngồi cạnh người đẹp là Hyeri lại nhận được công chúng khen ngợi hết ngợi khi kiểm soát biểu cảm tốt, cách vỗ tay cũng tỏ ý lịch sự hơn là phấn khích ủng hộ hành vi của đàn anh.

Lim Ji Yeon bị "ném đá" vì vỗ tay, hú hét ủng hộ Jung Woo Sung

Bên dưới những bài đăng SNS, netizen tràn vào và để lại nhiều bình luận lên án thái độ quá khích, EQ kém của của bạn gái Lee Do Hyun.

Netizen kịch liệt "ném đá" hành vi thiếu suy nghĩ của Lim Ji Yeon: - Tôi sẽ bỏ theo dõi. Hy vọng Lim Ji Yeon suy nghĩ đàng hoàng trước khi vỗ tay cổ vũ cho ai đó. - Trong khi cô cũng là phụ nữ, mà lại ủng hộ nhiệt tình cho một người đàn ông xem phụ nữ như thú vui tiêu khiển. - Chuyện của Jung Woo Sung có gì đáng tự hào để cô phấn khích dữ vậy? Xem chương trình mà lia tới khoảnh khắc này mất hứng thiệt sự. Cô không thấy tệ cho những cô gái kia sao? Không chỉ có một bà mẹ đơn thân mà còn có cả 2 cô gái bị lừa dối. - Hào hứng hú hét khiến tôi phải hoài nghi về nhân cách của cô đấy - Lim Ji Yeon! - Tràng vỗ tay thổi bay sự nghiệp! - Tôi đã từng thích cô đấy Lim Ji Yeon, nhưng tôi cảm thấy thật đáng thương cho những người phụ nữ bị tên tồi tệ kia lừa dối hơn! Hành động của cô như cái tát vào những người ủng hộ cô vậy. Tạm biệt!

Bên cạnh nhiều bình luận thể hiện thái độ thất vọng, vẫn có người lên tiếng bênh vực "ác nữ" The Glory. Người hâm mộ khẳng định nữ diễn viên đang chỉ bày tỏ chút thành ý do Woo Sung (cùng với Lee Jung Jae ) là người sáng lập, đồng thời là giám đốc công ty quản lý của cô. Thái độ tại lễ trao giải Rồng Xanh cũng không bày tỏ được lập trường của nữ diễn viên về vấn đề gây tranh cãi của nam tài tử.

Người hâm mộ cho rằng thái độ tại lễ trao giải không thể hiện lập trường của Lim Ji Yeon

Về phía Lim Ji Yeon, cô vẫn chưa lên tiếng về ồn ào trong suốt 2 ngày qua. Mới đây, nữ diễn viên vừa cập nhật những hình ảnh mới về vai diễn Gu Deok trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc mới của JTBC - The Tale of Lady Ok. Bài đăng gần nhất của người đẹp với dòng trạng thái "Tôi sẽ tràn ngập bảng tin với các bài đăng của Gu Deok trong một thời gian. Gặp lại các bạn lúc 10:30 tối nay!".

Lim Ji Yeon cho thấy bản thân đang tập trung hoàn toàn vào tác phẩm mới, nhưng điều này lại càng khiến dư luận bất bình. Khán giả cho rằng cô đang lảng tránh vấn đề của bản thân, để mặc bình luận tiêu cực bủa vây. Nếu tình hình càng tệ hơn, The Tale of Lady Ok có thể đối mặt với làn sóng tẩy chay bởi cách giải quyết bằng im lặng của cô.

The Tale of Lady Ok đối mặt với làn sóng tẩy chay vì sự im lặng của Lim Ji Yeon

