"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh bỗng kín đến khó tin, ngay cả kiểu tóc cũng khiến nhiều người không nhận ra

Tại sàn diễn Aquafina Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam - Aquafina Vietnam International Fashion Week 2020, BST “Minh tinh” đến từ thương hiệu Bảo Bảo House gồm những trang phục áo dài tuyệt đẹp đã gây ấn tượng mạnh với khán giả. Lấy cảm hứng từ những nữ minh tinh xưa, NTK Bảo Bảo muốn gợi nhớ cho khán giả về những giá trị truyền thống mà anh muốn gìn giữ thông qua một thảm đỏ thời xưa của các đại minh tinh, đồng thời ca ngợi vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Ngay khi xuất hiện trên thảm đỏ giả lập do NTK Bảo Bảo tạo dựng trên sân khấu của sàn diễn, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My, siêu mẫu Võ Hoàng Yến và người đẹp Ngọc Trinh đã nhanh chóng chiếm trọn spotlight của sự chú ý của công chúng, tạo nên một màn trình diễn ấn tượng làm say lòng người xem.

Hoa hậu đền Hùng Giáng My mở màn show diễn bằng bộ trang phục có đính kết những họa tiết trống đồng chim lạc. Điều đặc biệt hơn là cô đã mang trên đầu một phụ kiện làm cho bộ trang phục thêm phần quý phái.

“Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh hóa thành một quý cô thanh lịch với mái tóc bới cao đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam thời xưa trong bộ trang phục đột phá nhất đêm diễn với quần ống loe và áo dài tay màu xanh ngọc thay vì áo dài thướt tha.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến sang trọng trong bộ áo dài được lấy cảm hứng từ những thửa ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp của vùng Tây Bắc. Với mái tóc cổ điển cùng phong cách trang điểm đặc biệt, siêu mẫu Võ Hoàng Yến đã thể hiện hết tin thần mà NTK muốn truyền đạt.





Sự xuất hiện của Hải Triều và BB Trần là hai điểm nhấn thú vị trong BST với những nét “kèn cựa” lẫn nhau khiến khán giả thích thú.

Hoa hậu Áo dài 2017 đã nhận được phản ứng tích cực từ khán giả. Họ khen ngợi thần thái như nữ minh tinh cùng dáng đi uyển chuyển, quý phái dù cô không thường xuyên làm model. Để sự xuất hiện của mình thêm ấn tượng, Hoa hậu Hoàng Dung còn đặt riêng chiếc quạt có gắn lông vũ ấn tượng, làm phụ kiện trên sân khấu.

Những người đẹp khoác lên mình bộ trang phục kiều diễm và uyển chuyển catwalk thu hút mọi ánh nhìn.



Cảm giác hoài niệm về những nữ minh tinh xưa nhanh chóng ùa về trong tâm trí khán giả khi chiêm ngưỡng BST áo dài này.

Ngay từ những hình ảnh hậu trường hay chỉ là khâu thử đồ trước giờ diễn, siêu mẫu Võ Hoàng Yến và HH Áo dài Hoàng Dung đã thể thiện thần thái thanh lịch, uyển chuyển và cũng không kém phần quyền lực của một "minh tinh" theo đúng tiêu chí của NTK Bảo Bảo muốn gửi gắm qua BST lần này.



Tại đêm diễn thứ ba của Aquafina Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam - Aquafina Vietnam International Fashion Week 2020, cùng với những đại minh tinh của mình, NTK Bảo Bảo đã đem đến những bộ áo dài mang phong cách xưa cũ, qua đó thể hiện tình yêu với giá trị truyền thống và vẻ đẹp yêu kiều của phụ nữ Việt từ xa xưa.