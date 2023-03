'Nữ hoàng cảnh nóng' từng chi 6 tỷ mua bảo hiểm vòng 1, U60 sống cô độc

Thập niên 80-90 chính là thời kỳ "vàng son" của dòng phim 18+ của Hồng Kông (Trung Quốc). Nhiều mỹ nhân đã không ngại cảnh nóng, trở thành những tên tuổi được săn đón nhờ "khoe da thịt". Một trong số đó là Diệp Tử My, một trong những "bóng hồng" táo bạo trên màn ảnh, từng khiến nhiều cái tên như Châu Tinh Trì cũng phải "o bế".

Diệp Tử My.

Sinh năm 1966, Diệp Tử My nổi tiếng với vai trò người mẫu, sau bắt đầu lấn sân sang điện ảnh. Cô bắt đầu diễn xuất vào cuối những năm 80, thế nhưng chỉ vào những kiểu vai "bình hoa", người đẹp. Tên tuổi của mỹ nhân họ Diệp bắt đầu nổi danh khắp nơi sau khi tham gia phim Liêu trai diễm đàm, đạt doanh thu cao nhất năm 1990.



Mỹ nhân bắt đầu sự nghiệp với cảnh nóng.

Sau 1 năm, Diệp Tử My trở thành "nữ hoàng cảnh nóng" khi tiếp tục tham gia Nhục bồ đoàn. Đây cũng là phim 18+ có doanh thu cao nhất từ trước đến nay của điện ảnh Hồng Kông, góp phần nâng cao vị thế mỹ nhân 6X. Cô nhận thức được thân hình quyến rũ của mình, thậm chí từng mua bảo hiểm vòng 1 lên đến 6 tỷ đồng. Thế nhưng trên phim, Diệp Tử My chưa bao giờ cởi 100%, mà thường có chiêu "he hé" để khiến người xem cuốn hút.

Diệp Tử My thậm chí còn mua bảo hiểm vòng 1.

Cũng trong năm 1991, Diệp Tử My lọt vào mắt xanh của Châu Tinh Trì, cùng ông tham gia phim Tình thánh. Trong suốt 5 năm còn lại của sự nghiệp, nữ diễn viên tham gia nhiều dự án phim 18+ khác, thế nhưng rồi lựa chọn rời làng giải trí. Cô đưa ra lý do là cảm thấy nhàm chán, quanh quẩn mãi trong những phim "người lớn" mà không có bước phát triển nào. Song, ai cũng biết nguyên do chính ở đây là gì.

Diệp Tử My là mỹ nhân nóng bỏng nhất từng đóng với Châu Tinh Trì.

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Diệp Tử My bất ngờ tuyên bố giải nghệ, lui về ở ẩn. Lý do là vào năm 1992, cô gặp gỡ và đem lòng yêu bác sĩ nổi tiếng Lữ Tích Chiêu. Cả hai cùng nhau sống chung với cậu con trai riêng của ông Lữ, thế nhưng chưa từng làm đám cưới. Không có danh phận, Diệp Tử My lại chẳng đòi hỏi, cứ như vậy sống cùng người mình yêu. Thế nhưng đến năm 2018, Lữ Tích Chiêu qua đời do bệnh tim, để lại khối gia sản đồ sộ cho gia đình.

Thế nhưng Diệp Tử My không được đồng nào, cũng chủ động nhường lại toàn bộ cho cậu con trai riêng và vợ cũ của ông Lữ.

Diệp Tử My vì tình yêu mà từ bỏ sự nghiệp ở đỉnh cao.

Ở tuổi gần 60 hiện tại, Diệp Tử My vẫn cô đơn lẻ bóng. May mắn là với số tiền tích góp được từ diễn xuất và quảng cáo trong thời hoàng kim, "nữ hoàng cảnh nóng" ngày nào vẫn có cơ ngơi và cuộc sống đủ đầy. Xuất hiện tại một sự kiện gần đây, nhan sắc và trạng thái của nữ diễn viên được nhiều người khen ngợi, không hề kém cạnh các đàn em khi chung khung hình.