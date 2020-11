"Nữ hoàng cảnh nóng" Jo Yeo Jeong cắt "của quý" của chồng sau khi phát hiện đang "à ơi" với bồ nhí trong phim mới

Sau nhiều tháng chờ đợi, cuối cùng nhà sản xuất của bộ phim If You Cheat, You Die (Nếu lừa dối sẽ chết) với sự góp mặt của "nữ hoàng cảnh nóng" Jo Yeo Jeong đã tung ra teaser đầu tiên, hé lộ những cảnh quay hấp dẫn.

Teaser phim If You Cheat, You Die

Đoạn trailer bắt đầu bằng hình ảnh của nhân vật Kang Yeo Joo (Jo Yeo Jeong thủ vai) tự kể chuyện: "Cô ấy phát hiện ra chồng mình ngoại tình và quyết định trở thành góa phụ hơn là ly hôn."

Sau đó, tâm trí Kang Yeo Joo rơi vào thế giới tưởng tượng của mình, nơi cô bắt gặp Han Woo Sung (Go Joon) đang lừa dối. Kang Yeo Joo đã lấy một con dao để đâm chồng nhưng trước khi bất cứ điều gì có thể xảy ra, Kang Yeo Joo đã nhấn nút "backspace" và nói: "Chờ đã". Sau đó sau một hồi suy nghĩ, Kang Yeo Joo đã lấy vũ khí khác để trả thù, từ cờ lê, búa, súng và cuối cùng chốt lại bằng một cái kéo khổng lồ.

Trong phần cuối đoạn teaser, Kang Yeo Joo tiếp cận chồng mình bằng một chiếc kéo khá lớn, và người chồng trông rất kinh hoàng khi cố gắng ngăn cản vợ. Lúc này, cô nhân tình đã nhanh chóng chạy trốn khỏi hiện trường trong trạng thái hốt hoảng. Sau khi cắt "của quý" của chồng, Kang Yeo Joo nhếch mép hài lòng và nói: "Đừng lo lắng. Tôi sẽ sửa nó cho".

Trong If You Cheat, You Die Jo Yeo Jeong vào vai Kang Yeo Joo, một tiểu thuyết gia nổi tiếng chuyên viết nên những câu chuyện bí ẩn mà các nhân vật liên tục rơi vào cái chết. Cô được biết đến với việc thường xuyên đưa ra các hình phạt khắc nghiệt dành cho những gã đàn ông chuyên đi lừa dối.

If You Cheat, You Die đánh dấu màn trở lại của Jo Yeo Jeong sau bộ phim truyền hình Woman of 9.9 Billion (tựa Việt: Nữ tỷ phú). Kể từ thành công của Ký sinh trùng (Parasite), cô vẫn chưa tái xuất điện ảnh mà tập trung phát triển trên màn ảnh nhỏ. Hai phim truyền hình gần đây nhất mà mỹ nhân 8x tham gia là Nữ tỷ phú và Beautiful World (Thế giới tuyệt vời) đều có chất lượng nội dung tốt cũng như tỷ suất người xem cao.

If You Cheat, You Die sẽ lên sóng vào ngày 2/12 trên kênh KBS.