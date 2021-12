Nữ hoàng Anh tái xuất với diện mạo gây bất ngờ, phản ứng đầy tinh tế trước việc nhà Meghan không về dự lễ Giáng sinh

Vào ngày 15/12, Nữ hoàng Anh đã tái xuất sau một thời gian dưỡng bệnh khi bà chào đón vợ chồng Quốc vương Oman, Haitham bin Tariq al Said tại Lâu đài Windsor.

Nữ hoàng 95 tuổi gây kinh ngạc với thần sắc tươi tắn hơn cùng bộ trang phục thanh lịch. Bà lựa chọn chiếc đầm màu xanh lam nhạt kết hợp một chiếc trâm cài bằng đá sapphire, đeo vòng cổ ngọc trai. Cuộc gặp mặt trực tiếp giữa Nữ hoàng Anh với nhà cầm quyền Oman là một minh chứng cho thấy Vương quốc Anh xác định mối quan hệ lâu dài với quốc gia vùng Vịnh này.

Quốc vương Oman từng là Bộ trưởng Văn hóa và Di sản, tốt nghiệp Đại học Oxford, lên nắm quyền sau cái chết của người anh họ Sultan Qaboos vào năm ngoái. Những bức hình được chia sẻ trên truyền thông cho thấy, Nữ hoàng Anh không dùng gậy chống, bà vui vẻ chào đón vợ chồng Quốc vương với gương mặt rạng rỡ.

Nữ hoàng Anh giữ thần sắc rạng rỡ.

Sự xuất hiện mới nhất của Nữ hoàng Anh đã khiến người hâm mộ hoàng gia phần nào an tâm về tình hình sức khỏe của bà. Trước đó, người đứng đầu hoàng gia đã phải hủy bỏ một số sự kiện công khai vì lý do sức khỏe. Nữ hoàng Anh được do là quyết tâm tổ chức bữa trưa Giáng sinh thường niên và dự lễ nhà thờ truyền thống cùng với các thành viên trong gia đình bất chấp những lo ngại về biến chủng mới Omicron đang đe dọa đến Vương quốc Anh.

Trước việc nhà Sussex không quay trở về dự lễ Giáng sinh năm nay cùng với gia đình hoàng gia, Nữ hoàng Anh đã có động thái đầy tinh tế. Theo chuyên gia hoàng gia Neil Sean, Nữ hoàng sẽ gửi quà sang California cho vợ chồng Harry và Meghan nhân mùa Giáng sinh năm nay nhằm tránh cho cặp đôi cảm thấy bị hắt hủi so với các thành viên khác trong gia đình.

Bất chấp mối quan hệ được cho là không mấy tốt đẹp của nhà Sussex với hoàng gia Anh, chuyên gia Neil Sean khẳng định ngoài quà của Nữ hoàng, cặp đôi cũng vẫn nhận được quà từ các thành viên khác trong gia đình. "Sẽ có quà gửi tặng họ nhưng nó sẽ là kiểu rất trang trọng", Sean tuyên bố trên kênh YouTube riêng.

Nữ hoàng Anh vẫn gửi quà Giáng sinh cho nhà Sussex.

Bên cạnh đó, mặc dù Nữ hoàng chưa gặp chắt gái Lilibet nhưng Neil nhấn mạnh rằng bà cũng sẽ có quà cho cô bé. "Nữ hoàng là người rất tử tế và ân cần. Bà sẽ gửi cả quà cho Lilibet. Nhưng dù có gửi quà lẫn cho nhau, giữa họ vẫn có khoảng cách", nhà bình luận hoàng gia nói tiếp.

Giáng sinh năm ngoái, Nữ hoàng từng gửi cho bé Archie, con trai của Harry và Meghan một chiếc máy làm bánh waffle. Hiện chưa rõ năm nay bà sẽ gửi quà gì cho các chắt.

Nguồn: Daily Mail