"Nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My khoe nhan sắc trẻ trung khó tin trong tiệc mừng của NTK Đỗ Mạnh Cường

Mới đây, rất đông các mỹ nhân showbiz Việt đã cùng nhau có mặt tại tiệc mừng khai trương SIXDO của NTK Đỗ Mạnh Cường và doanh nhân Phạm Huy Cận. Trong tiệc mừng đặc biệt này, 6 anh em nhà họ Đỗ đều diện trang phục đồng điệu với hoạ tiết chữ trắng SIXDO nổi bật lên trên.

Thu hút sự chú ý của mọi người có lẽ là sự xuất hiện của "Nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My. Xuất hiện tại sự kiện, Diễm My nổi bật với phong cách thời trang vô cùng tinh tế, khoe vóc dáng thon gọn khó tin ở tuổi 57. Vẫn trung thành với kiểu tóc búi cao, Diễm My khéo léo kết hợp cùng phụ kiện Chanel và các mẫu trang phục của Đỗ Mạnh Cường.

Không khó để thấy rằng ở tuổi 57 nhưng không có bất kỳ trang phục nào làm khó được Diễm My.

Xuất hiện tại sự kiện của NTK Đỗ Mạnh Cường còn có các người đẹp như Ninh Dương Lan Ngọc, Lê Xuân Tiền, ca sĩ Hồng Nhung, Hoa hậu Hà Kiều Anh, MC Trác Thuý Miêu...

Ninh Dương Lan Ngọc cùng Xuân Tiền.

Hoa hậu Hà Kiều Anh