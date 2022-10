Nữ giúp việc giả vờ về quê, check-in Facebook rồi quay lại nhà chủ trộm tài sản

Chiều 10/10, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kim Nga (43 tuổi, ngụ xã Bình An, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) để củng cố hồ sơ khởi tố hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, chị V.T.M.H (24 tuổi) trình báo công an về việc nhà chị ở đường Hoàng Công Chất (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) bị trộm nhiều tài sản giá trị.

Nghi phạm Nguyễn Thị Kim Nga.

Khám nghiệm hiện trường, Công an phát hiện camera an ninh trong nhà bị gián đoạn một thời gian ngắn, nghi có người cắt hệ thống trùng với thời điểm bị trộm cắp tài sản. Do đó, Cảnh sát nghi vấn kẻ trộm chính là người giúp việc cho gia đình chị H.

Tuy nhiên, chị H vẫn một mực bênh vực, tin tưởng Nguyễn Thị Kim Nga, vì cho rằng Nga đã giúp việc cho gia đình mình hơn 2 năm và được chị xem như người thân trong nhà, tin tưởng giao điện thoại, iPad, xe máy để Nga sử dụng.

Đặc biệt, Nga có chứng cứ ngoại phạm bởi tại thời điểm xảy ra vụ trộm, Nga đã xin chị H nghỉ để về quê ăn đám cưới người thân trong gia đình.

Chiều 8/10, khi Nga từ quê ra đến Đà Nẵng thì bị công an mời làm việc. Qua đấu tranh, Nga khai nhận do nợ nần nhiều ngoài xã hội, liên tục bị chủ nợ truy đòi nên nảy sinh ý định trộm cắp của chủ nhà để bán lấy tiền trả nợ.

Nga khai nhận vụ việc tại cơ quan Công an.

Sau nhiều ngày lên kế hoạch, sáng 4/10, Nga mở sẵn cửa phía sau nhà chị H rồi xin phép gia chủ cho về quê. Ngay sau khi chụp ảnh check-in đang ở quê đăng lên Facebook để tạo chứng cứ ngoại phạm, nữ giúp việc quay lại nhà chị H và lẻn vào bằng cửa sau đã mở sẵn trước đó.

Tại đây, Nga cắt hệ thống camera rồi lên tầng 2 trộm heo đất cất giữ tiền tiết kiệm, iPad Pro trị giá 22 triệu đồng, 2 nhẫn vàng, 2 nhẫn bạc, 1 dây chuyền vàng, 1 lắc tay bằng vàng.

Sau đó, Nga xuống tầng 1 gắn lại dây hệ thống camera, tẩu thoát bằng cửa sau và bỏ về lại Quảng Nam. Nga đập heo đất lấy 1,5 triệu đồng, cầm dây chuyền và lắc vàng được 5 triệu đồng tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam) nhưng sau đó đánh rơi 4,5 triệu đồng.

Để có thêm tiền, Nga trở lại tiệm cầm đồ để cầm iPad nhưng bị chủ tiệm nghi vấn nên từ chối. Nga mang iPad về quê bọc vào túi nilon và đem chôn ngay ngôi mộ trong nghĩa trang gần nhà rồi quay lại nhà chị H để tiếp tục giúp việc thì bị bắt.