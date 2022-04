Nữ giúp việc 72 tuổi gắn bó 30 năm quay lưng cấu kết với người thân cướp hơn 2 tỷ của gia chủ bằng thủ đoạn nào?

Vụ cướp chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 20 phút với đầy tình tiết bất thường

Vụ cướp chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 20 phút.

Cụ thể, một nữ giúp việc 72 tuổi và nữ giúp việc 35 tuổi đã lên kịch bản táo tợn, cùng nhiều người thân cướp 2 tỉ đồng trong căn biệt thự ở đường Trần Bình Trọng (phường 4, quận 5, TP.HCM), cũng là nơi 2 đối tượng này làm việc.

Phi vụ cướp tài sản được các đối tượng tiến hành vào tối 9/4. Khi đó, trong biệt thự chỉ có em S. (14 tuổi) cùng 2 người giúp việc là bà Lê Thị Dư (72 tuổi) và Lê Thị Hồng (35 tuổi).

Toàn cảnh vụ cướp trong căn biệt thự tại TP.HCM do 2 nữ giúp việc dàn cảnh

Tờ Vietnamnet cho hay, vào thời điểm đó, một nam thanh niên cầm hộp giấy đến bấm chuông, gọi người ra nhận hàng. Hồng ra mở thì nam thanh niên đẩy vào trong, hắn xông vào nhà. Tiếp đó, một nam thanh niên khác xuất hiện, xông vào trong biệt thự và khoá cửa lại. Kẻ cướp đe dọa Hồng và em S., bắt chỉ chỗ cất tài sản.

Sau khi em S. mở cửa phòng khách có cài mật mã, bọn chúng vào lục soát tủ lấy đi nhiều tiền mặt cùng ngoại tệ, bỏ vào ba lô rồi tẩu thoát. Theo khai báo của gia đình chủ nhà, họ mất khoảng 1,8 tỷ đồng tiền mặt và 10 ngàn USD. Còn bà Dư khai bị một kẻ cướp khống chế đe doạ ở dưới bếp, lục soát lấy đi 10 triệu đồng.

Kế hoạch bài bản, tinh vi của nữ giúp việc già 72 tuổi

Theo điều tra của công an và lời khai của nhóm nghi phạm, bà Dư là người giúp việc tại căn biệt thự cũng là một công ty trên đường Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5 (TP.HCM) hơn 22 năm. Hồng (cháu bà Dư) cũng là người giúp việc trong nhà này.

Hình ảnh camera ghi nhận vụ việc.

Do làm việc lâu năm nên mọi ngóc ngách trong biệt thự bà Dư "nắm trong lòng bàn tay". Thấy công ty để nhiều tiền trong nhà, bà Dư nảy sinh lòng tham, có suy nghĩ cướp nên về nhà bàn bạc với người thân để ra tay.

Bà Dư tiết lộ mọi thứ trong biệt thự cho cháu gái Thảo và cháu rể Khanh (chồng Thảo) biết, rồi lên kế hoạch cướp tài sản. Để làm được điều này, Khanh rủ thêm bạn mình là Thái và người thân là Trung, Dụng (mẹ Thảo).

Sau khi cả nhóm chuẩn bị đầy đủ dao, búa, ba lô... và chờ thời cơ hành động. Đến tối 9/4, chủ nhà ra ngoài ăn tối, biệt thự chỉ còn lại em S. (14 tuổi, con chủ nhà) cùng hai người giúp việc là bà Dư và Hồng đang ở tầng trệt. Lúc này, bà Dư thấy đây là thời điểm thích hợp để hành động nên báo cho Khanh và Thái chờ sẵn bên ngoài bắt đầu "phi vụ".

Thái, nghi can trực tiếp cầm dao xông vào biệt thự. Ảnh: Quốc Thắng

Khanh và Thái có mặt trước biệt thự bấm chuông để người bên trong ra mở cửa và giả làm người giao hàng. Còn Trung và Dụng ở bên ngoài có nhiệm vụ cảnh giới.

Nghe tiếng chuông, Hồng chạy ra mở cửa thì Thái đẩy cửa xông vào vờ uy hiếp Hồng rồi chạy thẳng vào nhà. Còn Khanh đi phía sau khép cửa rồi cũng vào.

Lúc này, Thái và Khanh dùng dao uy hiếp em S., dọa sẽ giết và yêu cầu chỉ chỗ cất tiền. Hai tên cướp sau đó đưa em S. lên tầng 1 chỉ chỗ để tiền.

Thái và Khanh nhanh chóng tìm được chỗ để tiền và dùng búa phá tủ, lấy đi nhiều cọc tiền (sau này xác định hơn 1,8 tỉ đồng và 10.000 USD) cùng một điện thoại rồi tẩu thoát. Ngoài ra, bà Dư có khai rằng bị một trong hai kẻ cướp khống chế, đưa xuống bếp đe dọa, lục soát lấy đi 10 triệu đồng.

Lộ màn kịch của 2 giúp việc qua những tình tiết đáng ngờ

Theo Người lao động, camera ghi lại vụ cướp cho thấy, những người bên trong nhà không phản kháng gì và cũng không ai bị thương, thời gian bọn chúng lục soát lấy tài sản rất nhanh.

Ghi nhận của báo Pháp luật TP.HCM cho hay, cảnh sát phát hiện hai thanh niên trên không đi một mình, mà còn đi cùng hai người khác gồm một phụ nữ và đàn ông. Một cán bộ điều tra cho nguồn này biết, nhiệm vụ của từng thành viên nhóm cướp có lẽ đã được phân công tính toán từ trước từ vai trò cảnh giới cho đến thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, 2 nữ giúp việc có biểu hiện rất đáng ngờ.

"Căn biệt thự lớn nhưng hai tên cướp chỉ trong thời gian ngắn đã có thể nhanh chóng tìm được chỗ cất tiền và khi chủ nhà ra ngoài ăn chỉ mới 10 - 15 phút nhưng nhóm này đã biết. Vì thế nhiều điểm hoài nghi nên chúng tôi đấu tranh với hai người giúp việc và làm rõ sự việc", một trinh sát kể.

Các trinh sát dày dặn kinh nghiệm đã nhận lệnh điều tra và chỉ chưa đến hai giờ sau công an ập đến nhà trọ trên đường số 1, phường An Lạc, quận Bình Tân bắt giữ nhóm cướp liên quan và thu hồi toàn bộ tang vật trong vụ án.

Hai đối tượng Nguyễn Quốc Thái (28 tuổi), Lê Hồng Khanh (42 tuổi) chính là 2 kẻ vào căn nhà trên.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an

Tại cơ quan công an, Dư và Hồng khai do làm giúp việc tại căn biệt thự nên biết rõ gia chủ cất tài sản ở đâu, rồi lên kế hoạch dàn cảnh cướp tài sản.

"Bà Dư và Hồng biết tài sản của chủ nhà để đâu nhưng do nhà có camera an ninh nên bàn bạc là chờ chủ nhà đi vắng thì giả làm người giao hàng tới để vào trong cướp", báo Pháp luật TP.HCM dẫn lời khai của đối tượng Lê Hồng Khanh.

Số tiền công an thu giữ - Ảnh: Công an cung cấp

Ngoài Dư, Hồng, Thái, Khanh, còn có các đối tượng liên quan gồm: Trần Minh Trung (37 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận), Bùi Thị Thảo (26 tuổi - vợ của Khanh), Đào Thị Dụng (50 tuổi, quê Ninh Thuận). Được biết, Thảo đang mang thai nên được tại ngoại.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Thái cho biết: "Hôm thứ 7 (tức ngày 9/4) bà Dư và Hồng nhắn là chủ sẽ đi ăn báo chúng tôi chuẩn bị kế hoạch cướp.

(...) Tôi công việc không ổn định, vợ mới sinh nên túng quẫn làm liều".

Ngoài ra, tờ Vietnamnet cho biết thêm, trong quá trình công an lấy lời khai, đối tượng Dư khai báo quanh co, có điểm đáng nghi. Bà này khai bị một trong hai kẻ cướp khống chế tới khu bếp để cướp, nhưng lúc khai bị cướp 10 triệu, lúc lại nói 7 triệu đồng. Cơ quan công an tập trung khai thác hai người giúp việc thì cả hai thừa nhận đã tham gia vào kế hoạch cướp tài sản.

Được biết, đối tượng Dư là người giúp việc cho gia đình này khoảng 30 năm nay, còn Hồng đã làm được chừng 10 năm.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.





