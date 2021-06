"Nữ doanh nhân đẹp" khiến 3 nguyên Giám đốc sở vướng vòng lao lý là ai?

Những ngày vừa qua dư luận không khỏi xôn xao trước thông tin nhiều cựu lãnh đạo ngành giáo dục tại nhiều địa phương vướng vòng lao lý và đều có liên quan đến một "người đàn bà đẹp".

Theo đó, thông tin trên Thanh niên cho biết, ngày 25/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can và lệnh khám xét đối với 15 bị can. Đặc biệt trong số những bị can bị bắt tạm giam có nguyên Giám đốc sở GD-ĐT Quảng Ninh - Vũ Liên Oanh.

Tuy nhiên, một nhân vật khác cũng bị khởi tố, ra lệnh tạm giam ngay cả khi đang thực hiện lệnh tạm giam khác tại Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ là Hoàng Thị Thuý Nga đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo đó, đây là nhân vật khá đặc biệt khi lần lượt khiến 3 nguyên Giám đốc sở vướng vòng lao lý.

Hoàng Thị Thuý Nga - nguyên Chủ tịch Công ty NSJ, đơn vị đã trúng các gói thầu về y tế, giáo dục ở nhiều địa phương.

Trước đó vào hồi tháng 3/2021, bà Nga bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt giam do có liên quan tới vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ".

Đặc biệt trong vụ án lần này, 2 vị nguyên Giám đốc sở Y tế Cần Thơ là Cao Minh Chu và Bùi Thị Lệ Phi cũng vướng vòng lao lý vì "người đàn bà" này.

"Người đàn bà đẹp" Hoàng Thị Thuý Nga được biết đến là một doanh nhân kín tiếng. Các thông tin chủ yếu là bà Nga từng là cựu học sinh chuyên Nga Trường THPT Chuyên Bắc Giang niên khóa 1988-1991. Bà này có hộ khẩu tại một căn biệt thự khu Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, thông tin trên tờ Lao động cho biết.

Trước khi bị bắt tạm giam vào hồi tháng 3/2021, Hoàng Thị Thúy Nga giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng sáng lập Tập đoàn Hành trình thành công mới (NSJ Group).

Liên quan đến những gói thầu của doanh nghiệp này tại các địa phương, nguồn trên cho biết, mặc dù chỉ mới thành lập năm 2015 nhưng doanh nghiệp NSJ của bà Nga liên tục trúng những gói thầu lớn trong lĩnh vực y tế và giáo dục tại nhiều địa phương.

Hoàng Thị Thuý Nga khi bị bắt. Ảnh: BCA

Với Công ty NSJ - nhà thầu mua sắm thiết bị y tế ở Cần Thơ và thiết bị giáo dục ở Quảng Ninh, bà Hoàng Thị Thuý Nga không đứng tên làm đại diện pháp luật nhưng lại góp tới 80% (chiếm tới 160 tỉ đồng) vốn vào Công ty TNHH Tập đoàn Hành Trình Thành Công Mới (NSJ GROUP).

Điển hình là gói thầu đầu tư thiết bị, đồ dùng cho các lớp mầm non 4-5 tuổi và 5-6 tuổi, bộ đồ chơi vận động ngoài trời, thiết bị vận động ngoài trời tại Quảng Ninh… Liên danh NSJ – Toàn Thịnh (đại diện là NSJ) đã trúng thầu với giá 195,888 tỷ đồng (giá mời thầu đưa ra là 197,198 tỉ đồng).



Hay gói thầu trang bị màn hình cảm ứng cho các trường THPT công lập tại Bà Rịa - Vũng Tàu, NSJ là đơn vị trúng thầu với giá 56,88 tỷ đồng, so với giá mời thầu đưa ra là 57,385 tỉ đồng. Hoặc gói thầu tại Phòng GD-ĐT huyện Côn Đảo với giá trị 5,988 tỉ đồng để mua sắm cho trường học.