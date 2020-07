Nữ diễn viên "She Was Pretty" gây sốc với thân hình cơ bắp cuồn cuộn không chút mỡ thừa ở tuổi U50

Truyền thông Hàn Quốc mới đây đã đăng tải thông tin liên quan tới nữ diễn viên "She Was Pretty" Hwang Seok Jeong. Cụ thể, trên mạng xã hội gần đây đang xôn xao trước thân hình cơ bắp không chút mỡ thừa của nữ diễn viên U50 này.

Đáng chú ý chính là thời gian luyện tập khắt khe của nữ diễn viên để có được thân hình này. Theo đó, nữ diễn viên U50 mới bắt đầu nghiêm túc tập gym cách đây 6 tháng. Hiện giờ, chỉ số cân nặng của Hwang Seok Jeong đạt con số 49.6kg, trong đó chỉ số mỡ chỉ chiếm 2.1kg. Thân hình rắn chắc, khỏe mạnh của Hwang Seok Jeong khiến nhiều cư dân mạng vô cùng choáng ngợp. Nhiều người nhận xét rằng, nhìn thân hình này không ai nghĩ Hwang Seok Jeong đã ở tuổi U50.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Star News, Hwang Seok Jeong nói: "Tôi bắt đầu tập thể dục để thoát khỏi tình trạng mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Bây giờ tôi đã trở thành một người khỏe mạnh hơn những gì mình nghĩ. Tinh thần của tôi cũng mạnh mẽ hơn nhiều".

Sinh năm 1971, hiện giờ Hwang Seok Jeong đã bước sang tuổi 49. Hwang Seok Jeong từng tham gia rất nhiều vai diễn phụ trong các tác phẩm truyền hình đình đám như: She Was Pretty, Cheese In The Trap, Goblin...

Nguồn: Star News