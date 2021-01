Nữ diễn viên nổi tiếng từng là "người tình trong mộng của hàng ngàn trai trẻ" gián tiếp biến con thành tội phạm vì cách nuôi dạy quá bất thường

Những người mẹ luôn yêu thương con cái vô điều kiện, bao bọc chúng bằng sự quan tâm chăm sóc. Tuy nhiên, nếu chiều quá mức thì sẽ không có lợi cho sự trưởng thành, thậm chí hủy hoại cuộc đời của con trẻ.

Chẳng hạn như Địch Oanh, một diễn viên Đài Loan, được biết đến khi tham gia đóng phim Bao Thanh Thiên. Là người có tên tuổi trong lĩnh vực truyền hình nhưng cô hoàn toàn thất bại trong cuộc sống. Tất cả xuất phát từ tình yêu thái quá dành cho con trai.

Tuổi thơ sóng gió

Địch Oanh sinh ra trong một gia đình thiếu vắng hơi cha từ nhỏ. Cha cô mất sớm, mẹ phải một lúc nuôi bốn cô con gái. Là con cả trong gia đình, Địch Oanh đã sớm giúp mẹ gánh vác gánh nặng kinh tế, từ nhỏ cô đã rất mạnh mẽ và hiếu thắng.

Với ngoại hình xinh đẹp, Địch Oanh bắt đầu bước chân vào làng giải trí theo sự giới thiệu của một người bạn. Nhiều năm sau đó, cô đã ghi dấu ấn với nhiều bộ phim điện ảnh, truyền hình, đặc biệt là vai diễn trong phim Bao Thanh Thiên và trở thành người tình trong mộng của hàng nghìn chàng trai trẻ.



Sau đó, Địch Oanh kết hôn cùng Tôn Bân. Trải qua ba lần thụ tinh nhân tạo, nữ diễn viên sinh được cậu con trai duy nhất - Tôn An Tá. Sau khi kết hôn, cô thường xuyên đi nhậu nhẹt với bạn bè, thậm chí có lúc đi chơi thâu đêm, tiêu tiền không kiểm soát.

Gia đình ba người của Địch Oanh.

Mâu thuẫn vợ chồng ngày một nhiều, chồng cô là Tôn Bân không chịu nổi nên cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm kết thúc và đứa con về ở với Địch Oanh. Khi con trai ghen tị vì những đứa trẻ khác có cha, Địch Oanh quyết định tìm chồng cũ để tái hôn. Lần này cô dành hết tâm sức cho gia đình và không liên lạc với những người bạn rượu nữa.

Nuôi con "bất bình thường"

Có thời điểm sau khi ly hôn chồng, Địch Oanh toàn tâm toàn ý nuôi con trai. Cô thậm chí có thể dành 7 tiếng đồng hồ cho con trai ăn, có lần còn tự hào khoe với mọi người rằng "tôi có thể cho con mình tăng 5kg trong một tháng".

Đỉnh điểm trong một lần xuất hiện trên chương trình truyền hình, nữ diễn viên bất ngờ tiết lộ phương pháp nuôi dạy con trai khác biệt của mình.

Theo đó, năm 12 tuổi cô mới cai sữa cho con trai. Bên cạnh đó, Địch Oanh cho con ngủ cùng mình đến năm 15 tuổi. Cô thậm chí gây sốc khi tiết lộ con có thói quen sờ ngực mẹ mới ngủ được.

Trên diễn đàn dành cho các bà mẹ ở Trung Quốc thời điểm đó cũng lan truyền chóng mặt video ghi lại cảnh một bé trai đòi bú mẹ. Từ video có thể thấy cậu bé đã rất lớn chứ không còn bé bỏng. Cậu bé lướt ván trượt vào phòng rồi nằm bò lên người mẹ mình đòi bú. Sau khi bú mẹ xong, cậu bé lại ra khỏi phòng trên chiếc ván trượt. Khỏi phải nói cảnh tượng ấy gây sốc thế nào cho người xem. Đó chính là Tôn An Tá - con trai của Địch Oanh.

Cách nuôi con của nữ diễn viên lập tức gây tranh cãi, đặc biệt là các bậc phụ huynh. Nhiều người cho rằng lối nuôi dạy của Địch Oanh đối với một thiếu niên đang tuổi dậy thì là khó chấp nhận.

Tuy nhiên, Địch Oanh lại cho rằng mỗi người mẹ có cách yêu thương con khác nhau. "Sự gần gũi như thế sẽ giúp hai mẹ con chúng tôi thắt chặt sợi dây tình cảm. Điều này giúp tôi hiểu và kiểm soát được tâm lý của con khi bé đang bước vào tuổi nổi loạn", cô nói.

Địch Oanh và con trai thường xuyên gần gũi quá mức.

Địch Oanh cũng cho biết do thiếu thốn tình yêu thương của bố mẹ từ nhỏ nên khi làm mẹ, cô dành hết mọi yêu thương cho Tôn An Tá. Trong cuộc sống hàng ngày, nữ diễn viên chi số tiền lớn mua những món đồ con thích. Ngoài 3 bữa ăn trong ngày, cô đều đặn cho con uống sữa dê, ăn cá biển sâu và thịt bò bít tết...



Con trai của diễn viên này vì thế lớn lên thành một "em bé khổng lồ", học hành lẹt đẹp, cậu thậm chí không thể ra ngoài một mình trước 18 tuổi vì sợ nguy hiểm.

Năm 18 tuổi con trai của cô du học tại Mỹ. Càng lớn, cậu bé càng có dấu hiệu trầm cảm và lệch lạc trong suy nghĩ. Cuối năm 2018, Tôn An Tá bị công an Mỹ bắt giữ sau khi tuyên bố sẽ nã súng vào trường Trung học ở tiểu bang Pennsylvania. Khám xét nơi ở của An Tá, cảnh sát phát hiện súng và đạn cùng các vật dụng gây nguy hiểm.

Địch Oanh khi biết tin đã lập tức cùng chồng sang Mỹ trực tiếp lo liệu. Dù không công khai nhưng nhiều nguồn tin cho rằng cô đã bỏ ra gần 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 30 tỷ đồng) để giải quyết vụ việc.

Được biết, Tôn An Tá đã tốt nghiệp một trường trung học ở Đài Loan vào tháng 6 vừa qua sau hai năm bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ.

Tôn An Tá hiện tại.

Có con ở tuổi U40, lại khao khát làm mẹ từ nhỏ, nhiều người cho rằng đây là lý do chính khiến sao Bao Thanh Thiên nuông chiều con hết mực, dẫn đến cách nuôi dạy "kỳ quặc" gây ảnh hưởng tâm lý của cậu bé.

Cha mẹ nên tập cho con ngủ riêng càng sớm càng tốt

Khi trẻ còn nhỏ thì không có những lo lắng về giới tính, nhưng khi lớn hơn, trẻ đã có nhận thức về giới tính. Là cha mẹ, bạn nhất định phải dừng ngay những hành vi không phù hợp, nếu không sẽ gây ra những hậu quả khôn lường.

Việc ngủ chung giường với bố mẹ khi trẻ đã lớn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý của trẻ:

Thúc đẩy quá trình dậy thì sớm

Khi đứa trẻ bắt đầu có nhận thức, chúng sẽ tò mò về các cơ quan tình dục. Nếu đứa trẻ vô tình nhìn thấy những cử động thân mật quá mức của cha mẹ, chúng sẽ ngày càng tò mò hơn về tình dục và có khả năng dậy thì sớm.

Sẽ không độc lập

Trẻ ngủ chung với bố mẹ quá lâu sẽ nảy sinh tâm lý phụ thuộc. Dựa trên khoa học tâm lý, trẻ được bố mẹ bao bọc, cho ngủ chung quá lâu sẽ dựa dẫm, làm nũng... Việc thích ứng với chuyện ngủ riêng cũng là biểu hiện của sự độc lập, nó giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của trẻ trong việc xây dựng tính cách tự lập, dạn dĩ.

Khi ngủ riêng, trẻ sẽ học cách tự nói chuyện, tự chơi một mình, học cách đối diện với bóng tối, tự an ủi bản thân, làm chủ tâm lý dũng cảm đối mặt với khó khăn... Sau này, khi gặp khó khăn hay cô đơn, trẻ sẽ nhanh chóng điều chỉnh bản thân để tự mình vượt qua thử thách.

Mơ hồ về kiến thức giới tính

Ngủ chung lâu ngày sẽ khiến trẻ mơ hồ về giới tính, lâu ngày không biết phân biệt nam nữ, chậm lớn, tâm sinh lý sẽ có những thay đổi.

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, trẻ em bắt đầu có nhận thức về giới khi được 3 tuổi. Vì vậy cha mẹ nên chú ý đến khía cạnh giáo dục giới tính ở độ tuổi này. Đây cũng là cách giúp trẻ tự biết cách bảo vệ bản thân mình khi tham gia vào xã hội rộng lớn trong tương lai.

Để quá trình tập cho con ngủ riêng thuận lợi, rất cần sự thống nhất của cha mẹ và những người thân trong gia đình, và cần sự kiên quyết nhưng khéo léo để trẻ thích nghi và dần chấp nhận sự tự lập này.