Theo trang tin giải trí Page Six (Mỹ) ngày 24 (giờ địa phương), nữ diễn viên kiêm ca sĩ Janna Kramer (41 tuổi), nổi tiếng với các bộ phim như “Click” (2006) và “Christmas in Mississippi” (2017), đã chia sẻ trong chương trình podcast “Whine Down with Jana Kramer” của mình rằng: "Tôi biết chồng cũ Mike Caussin ngoại tình nhưng vẫn cố gắng duy trì cuộc hôn nhân. Tôi thậm chí còn từng gặp người phụ nữ đó".

Hiện tại Kramer rất hạnh phúc khi được là chính mình

Cô tiếp tục: "Caussin đã so sánh tôi với người phụ nữ kia. Tôi từng nghĩ rằng anh ta ngoại tình vì bộ ngực nhỏ của tôi". Kramer thú nhận đã phẫu thuật nâng ngực để mong chồng hồi tâm chuyển ý. Tuy nhiên, Caussin vẫn tiếp tục ngoại tình và cặp đôi đã ly hôn vào năm 2021. Kramer cho biết Caussin đã ngoại tình với 12 người phụ nữ từ năm 2015 đến 2021. Cô khẳng định: "Tôi sẽ loại bỏ túi độn ngực và trở lại là chính mình".

Phẫu thuật nâng ngực được thực hiện bằng cách đặt túi độn vào bên trong ngực. Phương pháp này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra các biến chứng. Chất liệu độn thường là silicon, có thể làm giảm sức đề kháng và gây ra phản ứng tự miễn (tình trạng tế bào miễn dịch tấn công chính cơ thể). Một nghiên cứu của Bệnh viện Đại học Amsterdam (Hà Lan) trên 86 phụ nữ từng nâng ngực bằng silicon cho thấy 82 người trong số họ gặp các phản ứng tự miễn như mệt mỏi, sốt, đau đầu, da ửng đỏ và ho ra máu. Chứng rụng tóc toàn thân mà Kramer gặp phải là một dạng nặng của chứng rụng tóc từng mảng, thường xuất hiện khi tóc rụng thành từng mảng tròn hoặc bầu dục. Nguyên nhân của chứng rụng tóc toàn thân chưa được xác định rõ, nhưng sự rối loạn hệ miễn dịch được cho là một trong những yếu tố gây bệnh. Một biến chứng phổ biến khác là co thắt bao xơ, xảy ra khi mô sẹo hình thành xung quanh túi độn, khiến ngực cứng và đau. Tình trạng này có thể làm biến dạng ngực và gây viêm nhiễm nếu không được điều trị kịp thời.

Kramer và chồng thời còn mặn nồng

Để phòng ngừa biến chứng sau phẫu thuật nâng ngực, nên lựa chọn bác sĩ có kinh nghiệm và sử dụng túi độn chính hãng được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) chứng nhận. Sau phẫu thuật, cần thường xuyên chụp MRI để kiểm tra xem túi độn có bị rách hay có biến chứng nào khác hay không. Nếu phát hiện biến chứng, cần đến bệnh viện ngay lập tức để loại bỏ hoặc thay thế túi độn.