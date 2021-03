Nữ diễn viên gốc Việt nổi tiếng nhất ở Hollywood: Từ bé gái bị bỏ rơi ở trại mồ côi đến ngôi sao tỏa sáng nhờ series trên Netflix

Sau thành công của series To All The Boys I've Loved Before - Những chàng trai năm ấy, Lana Condor không còn là cái tên quá lạ lẫm đối với khán giả Hollywood. Tuy nhiên không phải ai cũng biết nữ diễn viên này mang 100% dòng máu Việt Nam và có tên tiếng Việt là Trần Đồng Lan.

Lana Condor sinh năm 1997, vốn là trẻ mồ côi tại trại trẻ Cần Thơ. Thế rồi một cơ duyên kỳ lạ giúp cô gặp vợ chồng nhà báo Bob Condor của Chicago Tribune. Ngay từ khi còn nhỏ, Lana Condor đã có một hành trình dài sang tận nước Mỹ xa xôi, trở thành con nuôi của vợ chồng Bob Condor. Tại đây, cô được bố mẹ cho theo học tại các trung tâm nghệ thuật như ballet và các khóa học diễn xuất.

Lana Condor.

Hình ảnh của Lana Condor khi còn bé.

Năm 2015, Lana Condor được nhận vào Đại học Loyola Marymount. Và cũng từ đây, nữ diễn viên gốc Việt vào làng giải trí Hollywood với vai diễn siêu anh hùng Jubilee trong bộ phim đầu tay có tên X-Men: Apocalypse (Dị nhân: Khải huyền).

Tạo hình của Lana Condor trong phim X-Men: Apocalypse thuở mới vào nghề. Việc được sát cánh bên các ngôi sao hạng A Hollywood trong "bom tấn" X-men cũng đã giúp tên tuổi Lana Condor bắt đầu nhận được sự chú ý.

Mặc dù sở hữu khả năng diễn xuất và nhan sắc đậm nét Châu Á, tuy nhiên con đường sự nghiệp của nữ diễn viên gốc Việt ở thị trường Hollywood lại khá chật vật. Vào thời điểm mới vào nghề, Lana Condor liên tiếp bị từ chối trong nhiều dự án phim, đặc biệt là việc bị phân biệt chủng tộc.

Tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Lana Condor có được vai chính trong bộ phim tình cảm tuổi teen do Netflix sản xuất - To All the Boys I’ve Loved Before (Những chàng trai năm ấy). Câu chuyện tình yêu kẹo ngọt giữa nữ sinh gốc Á Lara Jean và cậu bạn Peter (Noah Centineo) đã giúp tên tuổi Lana Condor trở nên quen thuộc ở Hollywood.

Với To All the Boys I’ve Loved Before, ai cũng có thể tìm thấy được một phần nào đó những năm tháng trung học của mình khi xem cô nàng Lara Jean (Lana Condor) và những câu chuyện tình dở khóc dở cười. Lara Jean từng cảm nắng 5 cậu bạn, trong đó có cả cậu bạn thân hàng xóm, cũng là người yêu của chị gái.

Lana Condor bắt đầu nổi tiếng, được nhiều khán giả chú ý trong series All the Boys I’ve Loved Before.

Mỗi lần rơi vào lưới tình, Lara Jean lại viết một bức thư bày tỏ tình cảm của mình đối với các chàng trai nhưng thay vì gửi nó đi, cô lại giấu kín không cho ai biết. Thế rồi một ngày, những bức thư ấy bị lộ ra ngoài và đi thẳng đến tay các chàng trai cô từng yêu. Để bảo vệ bí mật của mình, Lara Jean đã nhờ anh chàng Peter giả làm người yêu để không phải đối mặt với các anh chàng khác.

Năm 2020, phần 2 mang tên To All the Boys: P.S. I Still Love You (Những chàng trai năm ấy - Tái bút: Em vẫn yêu anh) tiếp tục nhận được phản hồi tích cực của khán giả trẻ khi Lana Condor phải đối mặt với sự không hoàn hảo trong một mối quan hệ thực sự.

Trong phần 2 To All the Boys: P.S. I Still Love You còn có sự xuất hiện của nhân vật mới là John Ambrose McClaren - người từng nhận được bức thư tình của Lara và đây là một người không có bất kỳ sự không hoàn hảo nào để Lara đặt tình cảm.

Năm 2021, phần 3 của bộ phim – To All the Boys: Always and Forever chính thức lên sóng khi Lara Jean và Peter bước vào đại học. Vì không thể thi đỗ cùng trường với nhau, cặp đôi buộc phải yêu xa. Và cũng từ đây, mối quan hệ của cả hai phát sinh nhiều mâu thuẫn, thậm chí đứng trước bờ vực chia tay mãi mãi. To All the Boys: Always and Forever không chỉ là dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành trong mối quan hệ giữa Lara và Peter mà còn mang đến những thông điệp ý nghĩa về gia đình.

Với thành công của 3 phần To All The Boys I've Loved Before, trang Instagram cá nhân của Lana Condor hiện đã có hơn 11 triệu lượt follow, và hơn 800 nghìn lượt đăng ký trên YouTube. Có thể nói Lana Condor chính là diễn viên gốc Việt nổi tiếng nhất Hollywood tính đến thời điểm hiện nay.