Nữ diễn viên đình đám xác nhận hẹn hò doanh nhân hơn tuổi từng lọt vào danh sách của Forbes

Trưa 26/11, tờ Wikitree đưa tin nữ diễn viên Hàn Quốc Shin Ji Won (cựu thành viên nhóm nhạc Berry Good) đang hẹn hò một doanh nhân hơn tuổi. Theo nguồn tin, cặp đôi lần đầu gặp gỡ hồi đầu năm nay và nhanh chóng nảy sinh tình cảm dành cho đối phương. Tính tới nay, họ đã hẹn hò được khoảng 6 tháng.

Wikitree cho hay bạn trai mỹ nhân họ Shin hiện là chủ một công ty và rất nổi tiếng trong giới doanh nhân xứ kim chi. Thậm chí, nửa kia của cựu thành viên Berry Good từng lọt vào danh sách 30 doanh nhân dưới 30 tuổi do tạp chí Forbes bình chọn.

Truyền thông Hàn đưa tin nữ diễn viên kiêm ca sĩ Shin Ji Won đang hẹn hò với một doanh nhân giỏi giang, thành đạt

Ngay trong chiều 26/11, đại diện của Shin Ji Won đã lên tiếng xác nhận thông tin do truyền thông xứ củ sâm đăng tải: "Đúng là Shin Ji Won đang hẹn hò. Cô ấy và bạn trai vẫn đang tiếp tục tìm hiểu đối phương. Nhờ những buổi hẹn hò giản dị, tình cảm giữa hai người đang không ngừng được vun đắp. Vì bạn trai Shin Ji Won hoạt động trong showbiz nên chúng tôi cũng cần thận trọng trong từng phát ngôn và không thể tiết lộ chi tiết mọi chuyện. Mong các bạn sẽ thông cảm".

Shin Ji Won sinh năm 1996, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc với tư cách thành viên nhóm nhạc Berry Good cách đây 7 năm. Nhờ gương mặt xinh đẹp, khả ái, cô được nhiều nhãn hàng chọn làm gương mặt quảng cáo. Sau khi Berry Good tan rã vào năm 2021, nữ nghệ sĩ tập trung vào diễn xuất và từng bước ghi dấu ấn trong lòng công chúng qua các tác phẩm như The Villain of Romance, Strange School Tales: The Child Who Wouldn’t Come…

Shin Ji Won đã hoạt động ở Kbiz được khoảng 7 năm

