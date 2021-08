Nữ diễn viên đi tu vì bị chồng sắp cưới phản bội từng đóng vai "tiểu tam" trong MV của đối thủ Ngọc Trinh

Làng giải trí Việt đang xôn xao với thông tin nữ diễn viên Lê Ngọc Trinh xuống tóc đi tu vì bị bạn trai phản bội trước ngày cưới.

Lê Ngọc Trinh là cái tên khá quen thuộc, cô từng tham gia 1 số hoạt động nghệ thuật với cái tên "bản sao Ngọc Trinh". Tuy ngoài đời thực chẳng có bất cứ mối quan hệ thân thiết nào nhưng ngoại hình của Lê Ngọc Trinh lại có nhiều nét tương đồng với "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh.

Lê Ngọc Trinh sinh năm 1996, quê gốc Cần Thơ, là diễn viên, người mẫu. Cô có số đo ba vòng hấp dẫn: 85 - 56 - 92. Năm 2017, Lê Ngọc Trinh tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, gây chú ý từ vòng sơ khảo vì có nhan sắc nổi bật. Ngoài công việc làm mẫu, Lê Ngọc Trinh còn đóng MV cho 1 số ca sĩ.

Lê Ngọc Trinh và Ngọc Trinh.

Lê Ngọc Trinh đóng vai tiểu tam trong MV của Khánh My

Lê Ngọc Trinh từng đóng vai tiểu tam trong MV của Khánh My.

Hồi năm 2016, Khánh My phát hành MV mang tên Be Strong. Nội dung MV kể về câu chuyện của một cô gái phát hiện ra người mình yêu âu yếm nhân tình ngay tại nhà riêng. Cô gái (Khánh My) sau đó đã đuổi cô nhân tình ra khỏi nhà, phá nát tài sản của người yêu rồi chia tay. Dù luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng cô không thể kiềm được nước mắt khi nhớ lại thời gian cả hai từng có những kỉ niệm đẹp bên nhau.

Cuối MV, cô gái phát hiện đó chỉ là một giấc mơ, bạn trai cuối cùng vẫn ở bên cô. Và cô gái được Khánh My mời đóng vai nữ phụ chẳng ai khác ngoài Lê Ngọc Trinh - người đẹp có tên và ngoại hình giống "nữ hoàng nội y".