Nữ diễn viên bị trộm tro cốt, chết cũng không yên vì người tình và quý tử

3 tháng trước, giới kịch sân khấu Hoa ngữ phải chấn động trước sự ra đi quá sớm (ở tuổi 49) và lễ tang hoành tráng của nữ nghệ sĩ Mạnh Tái Bình. Với 8 chiếc siêu xe chở di ảnh, người hâm mộ đồng ca hát bài Lương Chúc để tiễn đưa nữ nghệ sĩ đã cống hiến nửa đời người cho nghệ thuật sân khấu về hơi chín suối, khép lại quãng thời gian đau khổ vì căn bệnh ung thư, phải tiêm thuốc có giá lên tới 1,2 triệu NDT/mũi (4,5 tỷ đồng). Đúng theo tâm nguyện của Mạnh Tái Bình lúc lâm chung, cô được chôn cất ở Đài Châu (Trung Quốc) – nơi Mạnh Tái Bình sáng lập và phát triển đoàn kịch của riêng mình, đồng thời cũng là quê hương của bạn trai cô.

Chẳng ai ngờ được, mới đây, công đồng mạng phải xôn xao với thông tin tro cốt của Mạnh Tái Bình bị đánh cắp lúc nửa đêm. Trong lúc dân tình đang hoang mang, con trai Mạnh Quý Bình – Lạc Gia Thắng bất ngờ đăng bài trên mạnh xã hội, tuyên bố: "Mẹ ơi, con đưa mẹ về nhà". Điều này làm dấy lên nghi vấn vì sao quý tử của nữ nghệ sĩ lại làm trái di nguyện của mẹ, lại còn lén lút "trộm" tro cốt giữa đêm khuya.

Mạnh Tái Bình ra đi ở tuổi 49.

Trang 163 cho biết, lúc sinh thời, Mạnh Tái Bình từng trải qua một lần "lỡ đò". Sau khi ly hôn, chồng cũ của cô giành được quyền nuôi con nên tuổi thơ của Lạc Gia Thắng thiếu vắng tình thương của mẹ. Sau này, khi lập nghiệp ở Đài Châu (Trung Quốc), nữ nghệ sĩ tìm được tình yêu mới, đó là một người đàn ông họ Lâm. Họ chung sống như vợ chồng nhiều năm nhưng chưa đăng ký kết hôn. Dù vậy, Mạnh Tái Bình vẫn hết sức yêu thương con trai, từng cho Lạc Gia Thắng 300.000 NDT (1,1 tỷ đồng) mua xe và 100.000 NDT (372 triệu đồng) tiền tiêu vặt.

Giờ đây, khi Mạnh Tái Bình vừa nhắm mắt xuôi tay, cuộc chiến tranh giành di sản của nữ diễn viên đã "nổ" ra ngay tức khắc. Mạnh Tái Bình không lập di chúc, danh sách di sản của cô cũng không rõ ràng, khiến người thừa kế theo pháp luật của Mạnh Tái Bình – quý tử Lạc Gia Thắng gặp nhiều khó khăn.

Mạnh Tái Bình có một người tình gắn bó nhiều năm, giúp đỡ cô rất nhiều trong lúc khởi nghiệp.

Con trai Mạnh Tái Bình phải đăng đàn kể khổ, cho biết tài sản của mẹ đều nằm trong tay của người bạn trai họ Lâm. Thậm chí, Lạc Gia Thắng còn chẳng rõ về số cổ phần đoàn kịch mà mẹ mình sở hữu. Đáng chú ý, tài khoản mạng xã hội 310.000 người theo dõi – tâm huyết bao năm của Mạnh Tái Bình cũng do bạn trai cô nắm giữ. Con trai nữ nghệ sĩ phải làm đủ cách mới lấy lại được một số di vật của mẹ, lại bị đối phương chỉ trích là "chỉ biết giành di sản".

Lạc Gia Thắng cho biết, nếu chôn cất Mạnh Tái Bình theo đúng di nguyện thì bên ngoại của mẹ anh ở xa, không tiện tảo mộ, bản thân Lạc Gia Thắng nếu muốn cúng viếng cũng phải xin phép người tình của mẹ. Thế nên, chàng trai này quyết định đưa Mạnh Tái Bình về quê nhà an táng với suy nghĩ "để mẹ được nhiều thế hệ cung phụng, không bị lãng quên". Còn việc di chuyển tro cốt giữa đêm không phải do trộm cắp mà là tuân theo tục lệ của quê nhà.

Mạnh Tái Bình ra đi mà không để lại di chúc, cũng không có danh sách liệt kê tài sản lúc sinh thời.

Câu chuyện xoay quanh drama trộm tro cốt của Mạnh Tái Bình đã gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội, thật khó mà nói được hành động của con trai nữ diễn viên họ Mạnh là đúng hay sai. Bởi lẽ, dù Lạc Gia Thắng làm trái với tâm nguyện của mẹ, nhưng tất cả đều xuất phát từ lòng hiếu thảo.

Có nguồn tin cho biết, sau vụ việc này, con trai và người tình của Mạnh Tái Bình đã cùng ngồi lại trò chuyện với nhau, hi vọng sớm ngày thu xếp êm xuôi chuyện của nữ nghệ sĩ kịch trứ danh Cbiz.

