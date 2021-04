Nữ đại gia Vũng Tàu - vợ diễn viên nổi tiếng vừa bị bắt liên quan thế nào đến ông chủ biệt thự dát vàng Thiện "soi"?

Ngày 8/4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết tối 7/4 đã tiến hành khám xét, bắt tạm giam Lâm Thị Thu Trà (SN 1974) và Đặng Thị Tuyết Lan (SN 1966, cùng trú tại TP. Vũng Tàu) để điều tra về hành vi “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.

Trong đó, bà Trà từng nổi tiếng và được biết đến là một đại gia trên lĩnh vực kinh doanh bất động sản ở Vũng Tàu, đồng thời là vợ của một diễn viên điện ảnh khá nổi tiếng cách đây nhiều năm là K.Q.. Hình ảnh của cả 2 vợ chồng bà Trà xuất hiện khá nhiều trên báo chí trong những năm qua. Còn bà Lan là chị dâu bà Trà.

Sau khi thực hiện lệnh bắt, công an đã thực hiện khám xét nơi ở của 2 nghi can tại đường Bình Giả, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu. Đến sáng nay 8/4, việc khám xét hoàn tất, công an di lý 2 nghi can cùng nhiều tài liệu đưa về Công an thị xã Phú Mỹ để phục vụ công tác điều tra.

Báo Thanh Niên thông tin, theo Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ xác định, Trà và Lan liên quan đến vụ án Lê Thái Thiện (biệt danh Thiện "Soi", 55 tuổi, trú tại TX.Phú Mỹ) cho vay nặng lãi và rửa tiền.

Ông chủ biệt thự dát vàng Thiện Soi bị bắt trước đó

Theo đó, trong quá trình điều tra vụ án "đại gia" Thiện Soi, công an xác định, bị can Trà và Lan đã cho cha con Thiện "Soi" và Lê Thái Phong (21 tuổi, ngụ TX.Phú Mỹ) vay nhiều tỷ đồng với lãi suất 2.000-3.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Hành vi này diễn ra trong 2 năm từ 2018 đến 2019. Cơ quan công an cũng làm rõ Thiện Soi đã trả cho Trà và Lan hơn 106 triệu đồng tiền lãi.

Khám xét tại nhà các bị can, cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

Nghi can Lâm Thị Thu Trà

Trước đó, vào tối 1/12/2020, Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thi hành lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Lê Thái Thiện (tức Thiện "Soi" để điều tra về hành vi Cho vay nặng lãi và Rửa tiền. Ngoài Thiện, con trai của ông này là Lê Thái Phong cũng bị bắt tạm giam ngay trong đêm, với vai trò đồng phạm.

Công an thị xã Phú Mỹ đã thụ lý đơn tố cáo ông Thiện cho vay nặng lãi. Theo tố cáo, đại gia này cho vay với lãi suất 0,35%/ngày, tương đương 10,5%/tháng.

Khi người vay không còn khả năng trả nợ, ông Thiện sẽ buộc họ phải viết giấy chuyển quyền sử dụng bất động sản cho mình.

Năm 2018, Thiện "Soi" là cái tên được biết đến bởi những thông tin về dàn siêu xe, căn biệt thự lớn được cho là dát vàng nội thất tọa lạc bên Quốc lộ 51, ở thị xã Phú Mỹ.gây ồn ào trên mạng xã hội.

Nhiều người đã đặt dấu hỏi về tài sản mà ông này có bởi Công ty TNHH Thái Thiện Phong của ông Thiện không phải là công ty hoạt động nổi trội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ông Thiện cũng không phải là người có nhiều hoạt động trong việc kinh doanh, sản xuất.

Đại gia này bị nhiều người tố cáo cho vay nặng lãi. Khi không đủ khả năng chi trả, người vay bị đe dọa, phải thế chấp sổ đỏ.