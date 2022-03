Nữ đại gia - mẹ vợ "anh họ" của Hiền Hồ tiếp tục lên tiếng: Trốn vợ đi chơi là sai rồi, U60 còn xương cốt đâu mà kè với gái 25

Mới đây, bà Nguyễn Thị Sơn - mẹ vợ của Tiến sĩ Hồ Nhân, người được nhắc tên trong lùm xùm mấy ngày gần đây đã có một bài viết dài, đăng tải công khai trên trang cá nhân.

Trong bài đăng của mình, bà Nguyễn Thị Sơn có đề cập tới việc mấy hôm nay tên bà được nhắc nhiều trên mạng xã hội nên "muốn im lặng cũng không được". Không chỉ vậy, bà còn cho biết không dám nhận mình là "lão phật gia" mà chỉ đơn thuần là bà lão mà thôi.

Ngoài ra, bà Sơn còn khẳng định con rể bà là ông Hồ Nhân và con gái bà là chị Hồng Vân vẫn là vợ chồng hợp pháp. Về những lùm xùm, bà Sơn cho biết: "Vợ chồng sống với nhau vừa là duyên vừa là nghĩa, tương lai thế nào do họ quyết định, bà lão không muốn can thiệp mà cũng không thể can thiệp. Nhưng cho đến hôm nay anh chị Nhân - Vân vẫn là vợ chồng bình thường".

Đây cũng được xem là câu trả lời chính xác nhất cho những nghi vấn của cư dân mạng về mối quan hệ của vợ chồng ông Hồ Nhân đến thời điểm này.

Cuối bài viết, bà Sơn còn nhấn mạnh một điều: "Trốn vợ đi chơi với người khác là sai rồi, nhưng có cần hơi một chút phải bỏ nhau không? Mọi người có đồng tình với quan điểm của bà lão không?".

CHỈ LÀ BÀ LÃO THÔI

* Tại sao mình nhận mình là bà lão

1. Tuổi đã 73 (thuộc diện xưa nay hiếm), tóc đã bạc trắng, mắt đã mờ, lưng đã khòm...

2. Đông con, đông cháu (10 cháu nội và ngoại)

3. Cháu nội đích tôn Hoàng Việt năm nay 27 tuổi, đã bắt đầu tham gia quản lý doanh nghiệp rồi thì bà nội phải già là đúng rồi.

* Mấy hôm nay, trên mạng xã hội nhắc tên bà lão nhiều quá, bà lão bị hắt hơi, muốn im lặng cũng không được. Xin có vài lời nói thêm nè.

4. Bà lão không dám nhận mình là "lão phật gia" đâu, bà lão chỉ là bà lão thôi (mà cũng không phải lão bà nhé), đôi khi đảo chữ là khác nghĩa đấy.

5. Anh Hồ Nhân vẫn là Chủ tịch HĐQT của Nanogen, anh ấy muốn tập trung vào sản xuất và nghiên cứu khoa học ngành sinh dược học. Chị Hồng Vân là Tổng Giám đốc, đại diện pháp nhân, lo việc quản trị và kinh doanh vì lãnh vực phân phối thuốc men rất phức tạp.

6. Vợ chồng sống với nhau vừa là duyên vừa là nghĩa, tương lai thế nào do họ quyết định, bà lão không muốn can thiệp mà cũng không thể can thiệp. Nhưng cho đến hôm nay anh chị Nhân - Vân vẫn là vợ chồng bình thường. Họ đang cùng nhau tập trung cho công việc của Nanocovax theo yêu cầu của công văn ngày 23.3.2022 của Bộ y tế.

* Cho bà lão nói nhỏ nè, trốn vợ đi chơi với người khác là sai rồi, nhưng có cần hơi một chút phải bỏ nhau không?? Mọi người có đồng tình với quan điểm của bà lão không?? Nhất là những ông U60, còn xương cốt đâu mà kè với gái 25 hè???

Nguyễn Thị Sơn

23.3.2022

