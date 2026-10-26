Nụ cười khó hiểu của Shark Bình khi bị dẫn giải đến tòa
Shark Bình bị truy tố về tội Rửa tiền trong vụ án Mr Pips, gây chú ý với nụ cười tươi khi được dẫn giải đến phiên tòa sơ thẩm sáng 26/10 tại Hà Nội.
Sáng 26/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 188 bị cáo trong vụ án do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu, liên quan đến các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và trốn thuế, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.
Trong số các bị cáo được dẫn giải đến tòa, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngân Lượng đặc biệt thu hút sự chú ý bởi trước đó ông được biết đến rộng rãi trên thương trường và mạng xã hội khi là một doanh nhân nổi tiếng, sáng lập hệ sinh thái công nghệ - tài chính lớn. Liên quan trực tiếp đến vụ án, ông Nguyễn Hòa Bình bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Rửa tiền” theo quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Khi được công an dẫn xuống từ xe chở phạm nhân, Shark Bình gây chú ý khi nở nụ cười tươi với vẻ mặt khá bình thản, không thể hiện sự né tránh. Nụ cười của Shark Bình trở thành một trong những hình ảnh gây xôn xao bởi nó tạo nên sự tương phản với tính chất nghiêm trọng của vụ án đang được đưa ra xét xử.
Trong vụ án này, tòa án đã triệu tập hơn 900 bị hại đến tham gia phiên xét xử. Đây là những người được xác định bị thiệt hại trong vụ án liên quan đến các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Nhiều người đã bỏ ra số tiền lớn để đầu tư trước khi phát hiện dấu hiệu bất thường và trình báo cơ quan chức năng.
Phiên tòa được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Cụ thể, điểm cầu trung tâm diễn ra tại phòng xét xử lớn của TAND TP Hà Nội với thành phần gồm: HĐXX, đại diện VKS, hơn 50 bị cáo, hơn 200 luật sư bào chữa…
Điểm cầu thành phần thứ 2 tại Hội trường của TAND TP Hà Nội, nơi những người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan… tham gia phiên tòa. Điểm cầu thành phần thứ 3 diễn ra là tại hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội), gồm phần lớn các bị cáo đang bị tạm giam tại đây.
Trong số 188 bị cáo, có 25 người đang được tại ngoại, 163 bị cáo bị tạm giam.
Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền gồm: Phó Đức Nam (tức Mr Pips, ở TPHCM), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Phong (ở Tây Ninh).
Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân lượng) cùng 2 cộng sự là Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam bị đưa ra xét xử về tội Rửa tiền.
Bố, mẹ và bạn gái của Mr Pips hầu tòa về tội Rửa tiền gồm: Phó Đức Thắng (SN 1968), Lê Thị Liễu (SN 1969) và Nguyễn Thanh Tâm (SN 1995).
Bị cáo Phó Đức Tuấn (SN 1985, cháu họ của Phó Đức Nam) bị đưa ra xét xử về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Mợ của Mr Pips là Nguyễn Thị Thủy (SN 1982) bị truy tố về tội Rửa tiền và Trốn thuế. Có 177 bị cáo còn lại bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ tố tụng, hành vi phạm tội của đường dây này bắt đầu từ năm 2017 khi Phó Đức Nam (sinh năm 1994, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) bàn bạc và tiếp thu mô hình vận hành sàn giao dịch tài chính ảo từ Isik Uran, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Bị cáo Nam cùng các đồng phạm đã tạo lập 36 trang web giả mạo giao diện các sàn chứng khoán, ngoại hối quốc tế lớn như GKFX, DK trade, ASX, ACX, GTMX và kết nối với phần mềm MT4, MT5. Bản chất các sàn này được lập trình sẵn để can thiệp lệnh, không hề kết nối ra thị trường thế giới mà buộc nhà đầu tư giao dịch trực tiếp với chủ sàn nhằm làm "cháy" tài khoản của khách hàng.
Để che giấu hành vi và vận hành bộ máy, Nam đã thành lập các công ty "ma", mở nhiều tài khoản ngân hàng và tài khoản cổng thanh toán trung gian, đồng thời thuê văn phòng tại nhiều tỉnh, thành phố để tuyển dụng hàng trăm nhân viên telesales thực hiện chuỗi hành vi lừa đảo. Cơ quan điều tra xác định Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu cầm đầu trong 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền gần 1.560 tỷ đồng của các nạn nhân.
Nhằm hợp pháp hóa nguồn tiền bất chính thu được, Phó Đức Nam cùng các thuộc cấp đã thực hiện chuỗi hành vi rửa tiền quy mô lớn. Nam đã chi hơn 378 tỷ đồng để mua 32 bất động sản, dùng 141 tỷ đồng mua vàng (bao gồm 78kg vàng nguyên khối và hàng trăm lượng vàng SJC), đồng thời quy đổi hơn 1,7 triệu USD và 1 triệu SGD để cất giấu.
Bên cạnh đó, Nam chỉ đạo bạn gái là Nguyễn Thanh Tâm, bố đẻ Phó Đức Thắng và nhiều cá nhân liên quan đứng tên thành lập các pháp nhân như Công ty TNHH Bất động sản South Wealth, CTCP Tech Invest, CTCP Vận tải Phương Nam Xanh để mua hàng loạt căn hộ cao cấp tại dự án Masteri Thảo Điền, Đảo Kim Cương và đứng tên sở hữu 8 xe ô tô hạng sang.
Liên quan trực tiếp đến vụ án, ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT CTCP Ngân lượng bị Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội truy tố về tội "Rửa tiền" theo quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, từ tháng 6/2020, Công ty Ngân lượng nhận được nhiều văn bản của cơ quan công an đề nghị xác minh các tài khoản ví điện tử liên quan đến các sàn forex lừa đảo do Phó Đức Nam vận hành. Dù biết rõ các sàn này có dấu hiệu vi phạm pháp luật và đang bị điều tra, ông Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới tiếp tục duy trì dịch vụ chăm sóc khách hàng cho ví Ngân lượng và thu phí giao dịch ở mức 2,5% đối với tiền nạp và 1% cộng 1.000 đồng đối với mỗi lần rút tiền.
Đặc biệt, ông Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên phối hợp với phía Phó Đức Nam tạo lập dữ liệu nạp, rút tiền giả của một tài khoản ví khác để cung cấp cho cơ quan công an nhằm che giấu dòng tiền thực tế. Cơ quan tố tụng xác định từ ngày 15/6/2020 đến ngày 23/9/2022, có 232 bị hại đã chuyển tổng số tiền 319 tỷ đồng vào các tài khoản ví Ngân lượng của đường dây lừa đảo và ông Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm hình sự đối với toàn bộ số tiền này.