Sáng 26/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 188 bị cáo trong vụ án do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu, liên quan đến các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và trốn thuế, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trong số các bị cáo được dẫn giải đến tòa, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngân Lượng đặc biệt thu hút sự chú ý bởi trước đó ông được biết đến rộng rãi trên thương trường và mạng xã hội khi là một doanh nhân nổi tiếng, sáng lập hệ sinh thái công nghệ - tài chính lớn. Liên quan trực tiếp đến vụ án, ông Nguyễn Hòa Bình bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Rửa tiền” theo quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) bị dẫn giải ra hầu tòa. Ảnh: Như Hoàn

Khi được công an dẫn xuống từ xe chở phạm nhân, Shark Bình gây chú ý khi nở nụ cười tươi với vẻ mặt khá bình thản, không thể hiện sự né tránh. Nụ cười của Shark Bình trở thành một trong những hình ảnh gây xôn xao bởi nó tạo nên sự tương phản với tính chất nghiêm trọng của vụ án đang được đưa ra xét xử.

Trong vụ án này, tòa án đã triệu tập hơn 900 bị hại đến tham gia phiên xét xử. Đây là những người được xác định bị thiệt hại trong vụ án liên quan đến các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Nhiều người đã bỏ ra số tiền lớn để đầu tư trước khi phát hiện dấu hiệu bất thường và trình báo cơ quan chức năng.

Ảnh: Như Hoàn

Ảnh: Như Hoàn

Phiên tòa được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Cụ thể, điểm cầu trung tâm diễn ra tại phòng xét xử lớn của TAND TP Hà Nội với thành phần gồm: HĐXX, đại diện VKS, hơn 50 bị cáo, hơn 200 luật sư bào chữa…

Điểm cầu thành phần thứ 2 tại Hội trường của TAND TP Hà Nội, nơi những người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan… tham gia phiên tòa. Điểm cầu thành phần thứ 3 diễn ra là tại hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội), gồm phần lớn các bị cáo đang bị tạm giam tại đây.

Trong số 188 bị cáo, có 25 người đang được tại ngoại, 163 bị cáo bị tạm giam.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền gồm: Phó Đức Nam (tức Mr Pips, ở TPHCM), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Phong (ở Tây Ninh).

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân lượng) cùng 2 cộng sự là Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam bị đưa ra xét xử về tội Rửa tiền.

Bố, mẹ và bạn gái của Mr Pips hầu tòa về tội Rửa tiền gồm: Phó Đức Thắng (SN 1968), Lê Thị Liễu (SN 1969) và Nguyễn Thanh Tâm (SN 1995).

Bị cáo Phó Đức Tuấn (SN 1985, cháu họ của Phó Đức Nam) bị đưa ra xét xử về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Mợ của Mr Pips là Nguyễn Thị Thủy (SN 1982) bị truy tố về tội Rửa tiền và Trốn thuế. Có 177 bị cáo còn lại bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.