Nữ chủ tịch tập đoàn vừa bị hoãn xuất cảnh: Tiết lộ nợ thuế "khủng"

Ngày 27/12, Cục Thuế tỉnh Nghệ An cho biết vừa có thông báo số 4289 về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Theo đó, tính đến thời điểm 30/11 năm nay, có 42 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước với số tiền là 1.177 tỷ đồng.

Đứng đầu danh sách nợ thuế là Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (MST: 2900471372) - có địa chỉ tại số 2, đường Lê Mao, thành phố Vinh ( Nghệ An ) với số tiền nợ thuế lên đến 950 tỷ đồng. Công ty này do bà Chu Thị Thành (SN 1960, trú thành phố Vinh, Nghệ An) giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và cũng là người đại diện pháp luật công ty.

Trước đó ngày 20/12, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã có thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Chu Thị Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Liên quan đến vấn đề nợ thuế của công ty này, trước đó vào ngày 20/12, Cục Thuế tỉnh Nghệ An cũng đã có thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Chu Thị Thành. Lý do bà Chu Thị Thành bị tạm hoãn xuất cảnh vì là người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Thiên Minh Đức, là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Được biết, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2001. Sau 22 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Thiên Minh Đức đã tạo ra một hệ sinh thái với nhiều công ty con và chi nhánh hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: Xăng dầu , khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, logistic, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, vận tải biển… Trong đó, ngành nghề chính làm nên tên tuổi của Tập đoàn này là: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

Tổng kho xăng dầu lớn nhất Bắc Trung Bộ của Tập đoàn Thiên Minh Đức đi vào hoạt động từ năm 2019.

Tại Nghệ An, Tập đoàn Thiên Minh Đức sở hữu Tổng kho xăng dầu lớn nhất Bắc Trung bộ. Tổng kho xăng dầu này có tổng mức đầu tư 1.400 tỷ đồng và đi vào hoạt động từ năm 2019. Tại thành phố Vinh (Nghệ An), Công ty CP Trung Long (thuộc Tập đoàn Thiên Minh Đức) là chủ đầu tư của công viên lớn nhất thành phố này.

Bà Chu Thị Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức - cũng được biết đến là mẹ của “đại gia kim cương” Chu Đăng Khoa và cũng là chủ sở hữu của hàng loạt công ty con như: Công ty TNHH Thiên Phú, Công ty CP Trung Long, Công ty CP DKC Shipping vận tải biển…

Trong danh sách nợ thuế mà Cục Thuế tỉnh Nghệ An vừa công khai có những doanh nghiệp nợ lớn như: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24 (địa chỉ tại đường Xiêng Khoảng, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An) với số tiền nợ thuế đến 25,8 tỷ đồng. Tiếp đến là Công ty Cổ phần 482 (số 155 đường Trường Chinh, thành phố Vinh) với số tiền nợ thuế là 25,6 tỷ đồng. N hiều công ty khác cũng nợ tiền thuế từ 3 đến cả chục tỷ đồng.