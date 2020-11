Nữ chủ quán bánh xèo ở Bắc Ninh bị tố "tra tấn" dã man nhân viên, trong đó có bé trai 15 tuổi khai gì với công an?

Trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện cơ quan Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh), ngay sau khi nắm được thông tin, cơ quan công an huyện Yên Phong đang tạm giữ nữ chủ quán bánh xèo Miền Trung để điều tra về hành vi "tra tấn" nhân viên trong thời gian dài.



Theo đó, danh tính 2 nhân viên quán là Trương Quang D. (2005) và Võ Văn Đ. (SN 1999) đều thường trú tại tỉnh Quảng Ngãi, cùng quê với nữ chủ quán.

Hình ảnh vết thương trên cơ thể của Đ. Ảnh: Báo Lao Động

Tại cơ quan điều tra, lời khai ban đầu của chủ quán bánh xèo, một trong những lý do chị ta tra tấn, đánh đập 2 nhân viên là do ăn vụng, do nhân viên lấy trộm tiền.

Thông tin từ báo Người Lao Động, sáng 23-11, tin từ Công an huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thị Ánh Tuyết (SN 1986) là chủ quán bánh xèo Miền Trung (ở xã Yên Trung, huyện Yên Phong) để điều tra, làm rõ vụ người này bị tố cáo bạo hành 2 nhân viên.

Ngay khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, công an huyện Yên Phong đã đưa D. và Đ. đến bệnh viện để khám, điều trị và theo dõi tình hình sức khỏe.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.