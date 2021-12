Nữ chính "Thương Ngày Nắng Về" bản Hàn: Diện đồ màu mè hơn Huyền Lizzie, phân cảnh "đổi áo" cho phi công cũng ác liệt hơn nhiều

"Thương Ngày Nắng Về" chính là bộ phim giờ vàng của đài VTV đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem. Trong đó hút truyền thông nhất phải kể đến nhân vật Vân Trang - giám đốc Marketing của công ty thời trang, do Huyền Lizzie đảm nhận. Huyền Lizzie gây sốt với nhan sắc xinh đẹp cùng gu thời trang thời thượng đúng chuẩn công sở, trở thành nữ chính mặc đẹp nhất phim Việt trong năm 2021 này.

Bộ phim được remake từ "Mother of Mine" (Con Gái Xinh Đẹp Của Mẹ) - bộ phim gia đình từng gây sốt điện ảnh Hàn 2 năm trước với dàn diễn viên siêu khủng. Trong đó nhân vật Vân Trang "bản Hàn" chính là Kang Mi Ri do "ác nữ Penthouse" Kim So Yeon đảm nhận. Chỉ nghe đến đây thôi đã thấy "Thương Ngày Nắng Về" bản Hàn không hề đơn giản.

Cả nàng nữ chính đều thể hiện gu thời trang "một chín một mười" khi lên phim. Những set đồ chuẩn phong cách công sở thanh lịch, chỉn chu trong phim được phái đẹp học theo không ngớt.

Xét về gu thời trang thì khó mà so sánh ai hơn ai khi cả hai nữ chính đều chọn những bộ cánh công sở chỉn chu tinh tế và tôn được lợi thế sắc vóc của mình.

"Ác nữ" Kim So Yeon đôi khi nhìn nhẹ nhàng, đơn giản hơn Huyền Lizzie, cũng một phần là vì bản Hàn đã được làm từ 2 năm trước nên xu hướng thời trang có thể cũng thay đổi đôi chút.

"Ác nữ" Kim So Yeon ưu ái những gam màu nổi, tươi sáng trong khi Huyền Lizzie lại chú trọng đến những sắc độ kinh điển basic để thể hiện sự sang trọng của mình.

Cũng như Huyền Lizzie, "ác nữ" Kim So Yeon có rất nhiều "đất" để phô diễn vòng eo thon săn chắc và vóc dáng chuẩn chính của mình. Những bộ cánh Kim So Yeon diện trong phim đều kín đáo tinh tế và hack eo thon cực kỳ vi diệu. Chính vì vậy mà không ít cảnh quay công chúng phải xuýt xoa trước vòng eo con kiến của mỹ nhân U40 này.

Có một điểm mà Kim So Yeon ở bản Hàn trội hơn hẳn so với Huyền Lizzie trong "Thương Ngày Nắng Về". Gu thời trang có thể "sang tài ngang sức" nhưng cách trang điểm khi lên phim thì rõ là nhân vật của Kim So Yeon ấn tượng hơn nhiều.

Kim So Yeon chinh phục cả những sắc son sắc lạnh và kén da nhất như màu hồng ánh tím này chẳng hạn. Mỗi khi đi làm cô nàng lại thể hiện một khía cạnh hoàn toàn khác, gương mặt sắc sảo, lạnh lùng với sắc son đầy mê hoặc. Còn khi ở nhà Kim So Yeon lại chọn layout make up đơn giản tự nhiên như không nên tạo được sự khác biệt rõ rệt.

Trong khi Huyền Lizzie lại trung thành với một kiểu make up nhất định, khi đi làm và khi ở nhà không thấy có sự khác biệt là mấy. Chính vì thế mà nhân vật của Huyền Lizzie có phần "hiền" hơn so với bản Hàn do Kim So Yeon thể hiện.

Vì là bản remake lại nên "Thương Ngày Nắng Về" và "Mother of Mine" có khá nhiều chi tiết tương đồng. Và một trong những cảnh phim mà dân tình tò mò nhất của hai phiên bản chắc hẳn là màn "lột áo" của nữ chính và phi công trẻ.

Phân cảnh đổi áo bất ngờ của nữ chính và phi công trẻ trong "Thương ngày nắng về".

Không chỉ "đổi áo" với phi công, Huyền Lizzie còn chứng tỏ tài biến hóa cao tay biến chiếc sơ mi nam to rộng thành thiết kế chiết eo cực kỳ tôn dáng.

Cả bản Việt và Hàn đều vô cùng thú vị nhưng riêng bản Hàn có phần ác liệt hơn nhiều. Nữ chính không ngại cởi áo ngay trước mặt khiến chàng phi công hốt hoảng cực độ.

Phân cảnh nữ chính "lột áo" phi công trẻ trong Thương Ngày Nắng Về bản Hàn.

Kim So Yeon không ngại cởi áo trước mặt phi công khi bị đổ cafe lên người. Riêng phân đoạn này thì đúng là Kim So Yeon "bạo" hơn hẳn.

Tuy nhiên nữ chính bản Hàn cũng chỉ vội vàng sơ vin áo vào chân váy chứ không xử lý cao tay như Huyền Lizzie trong bản Việt.

Khi bản Hàn đã quá xuất sắc, và nữ chính Kim So Yeon đã được khẳng định tên tuổi quá hàng loạt phim lớn thì "Thương Ngày Nắng Về" vẫn có những cách thức riêng để thu hút người xem. Và riêng Huyền Lizzie cũng đang có những "chiêu" để gây ấn tượng với công chúng trước cái bóng quá lớn của Kim So Yeon. Sự táo bạo có thể không bằng nhưng rõ là Huyền Lizzie đã cao tay hơn hẳn nhân vật mà Kim So Yeon thể hiện.