Nữ chính ngôn tình có dáng đẹp : Mỹ nhân 1m72 đến từ “thánh địa nhan sắc”, visual đúng bước ra từ tiểu thuyết

Thời gian gần đây, cái tên Tôn Thiên xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội khi bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng mà cô đóng chính tạo được sức hút lớn. Phim chính thức lên sóng từ cuối tháng 8 và nhanh chóng vượt mốc nhiệt độ 10.000 trên Youku, trở thành một trong những hiện tượng đáng chú ý của dòng phim tình cảm đô thị thời gian gần đây. Nhưng bên cạnh màn thể hiện trong phim, có một điều khác về Tôn Thiên cũng liên tục được cư dân mạng bàn luận: body quá đẹp và đôi chân dài nổi bật.

Tôn Thiên sở hữu body cực chuẩn. (Nguồn: TikTok)

Tôn Thiên gây ấn tượng với vẻ đẹp ngọt ngào, mong manh trong Đầu Xuân Tươi Sáng.

Tôn Thiên sinh năm 1997 tại Cáp Nhĩ Tân - vùng đất được coi là "thánh địa mỹ nhân", tốt nghiệp khoa Diễn xuất của Học viện Hý kịch Trung ương. Cô sở hữu chiều cao khoảng 1m72 - một lợi thế không nhỏ khi bước vào lĩnh vực diễn xuất và thời trang.

Nữ diễn viên Tôn Thiên. (Nguồn: Weibo)

Điểm khiến vóc dáng của Tôn Thiên dễ gây ấn tượng không chỉ nằm ở chiều cao. Nữ diễn viên có phần thân trên khá gọn, phần chân dài, đường nét cơ thể thanh mảnh và đặc biệt là khả năng giữ dáng thẳng. Trong những khoảnh khắc đời thường hay ảnh street style, chỉ cần diện quần jeans, chân váy hoặc những thiết kế có đường cắt đơn giản, lợi thế hình thể của cô đã được thể hiện rất rõ.

Mỹ nhân Hoa Ngữ nổi tiếng với "cặp kiếm" cực phẩm. (Nguồn: Weibo)

Cũng từ đây, Tôn Thiên được gắn với những biệt danh như “mỹ nhân chân dài” hay “Toàn Trí Hiền Đông Bắc”. Sự ví von này không chỉ đến từ đường nét gương mặt mà còn bởi tổng thể khí chất: cao ráo, thanh thoát, có chút lạnh nhưng vẫn rất trẻ trung.

Đáng chú ý, vóc dáng đẹp của nữ diễn viên không hoàn toàn là lợi thế tự nhiên. Từ nhỏ, Tôn Thiên đã yêu thích múa và từng có khoảng 7 năm theo học ballet tại trường trực thuộc Học viện Múa Bắc Kinh. Sau đó, cô mới chuyển hướng sang diễn xuất và thi đỗ Học viện Hý kịch Trung ương.

Tôn Thiên có khoảng thời gian học mua ballet. (Nguồn: Weibo)

Có lẽ chính nền tảng ballet đã góp phần tạo nên một trong những điểm cuốn hút nhất ở Tôn Thiên: tư thế cực đẹp. Nữ diễn viên thường giữ phần cổ và lưng thẳng, vai mở, dáng đứng thanh thoát. Khi chụp ảnh, cô cũng không cần tạo dáng quá cầu kỳ mà chỉ cần đứng hoặc bước đi tự nhiên là đã có thể khoe trọn lợi thế hình thể.

Đây cũng là lý do Tôn Thiên đặc biệt “ăn” những thiết kế tối giản, càng ít chi tiết càng dễ tôn lên lợi thế hình thể. Từ váy dài, váy ôm đến những trang phục có đường cắt gọn gàng đều giúp chiều cao 1m72 cùng tỷ lệ chân dài của nữ diễn viên trở thành điểm nhấn. Tận dụng triệt để lợi thế này, người đẹp còn thường xuyên lựa chọn những đôi boots cao cổ, vừa tăng thêm vẻ thời thượng vừa khiến đôi chân vốn đã dài lại càng thêm miên man.

Đôi chân dài cực phẩm của Tôn Thiên chiếm trọn spotlight. (Nguồn: Weibo)

Khi xuất hiện tại các sự kiện, Tôn Thiên cũng tận dụng triệt để lợi thế hình thể bằng những thiết kế giúp khoe khéo đôi chân dài. Nữ diễn viên thường ưu tiên váy ngắn, váy xẻ tà cao hoặc những thiết kế có đường cắt tinh tế, vừa đủ để lộ đôi chân mà không tạo cảm giác bị phô. Với lợi thế chân dài, chỉ một khoảng hở vừa phải cũng đủ trở thành điểm nhấn đắt giá trong tổng thể mỗi lần Tôn Thiên xuất hiện.

Khi đi sự kiện, cô nàng cũng tận dụng triệt để các trang phục có thể khoe khéo được đôi chân mình. (Nguồn: Weibo)

Nhưng thú vị hơn cả lại là khi cô trở về với phong cách đời thường. Không giống hình ảnh lộng lẫy trên thảm đỏ, Tôn Thiên ngoài đời thường chuộng những món đồ rất dễ bắt gặp như áo thun, sơ mi, cardigan, quần jeans, quần suông hay chân váy ngắn. Cách phối đồ của cô cũng không quá phức tạp, đôi khi chỉ là một chiếc áo basic đi cùng jeans hoặc cardigan phối chân váy.