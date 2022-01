Nữ chính "Hương Vị Tình Thân" bản Hàn cắt tóc bob cực sang, diện đồ công sở đẹp chuẩn trong phim mới

Đối với mọt phim Hàn Quốc, UEE là cái tên không hề xa lạ. Cô đảm nhận nhiều vai diễn từ chính đến phụ trong các drama Hàn đình đám, chẳng hạn như "Cô Nàng Đẹp Trai", "Giới Thượng Lưu" và còn nổi tiếng với khán giả Việt khi vào vai nữ chính trong phim "My Only One" - bản gốc của "Hương Vị Tình Thân" đình đám trên sóng truyền hình VTV.

Mới đây, UEE đã quay trở lại màn ảnh nhỏ xứ Hàn với bộ phim "Bác Sĩ Ma" đóng cặp cùng Bi Rain và Kim Bum. Hóa thân vào vai diễn bác sĩ, UEE để tóc bob rất xinh đẹp và thanh lịch. Điều đáng nói nữa là, style công sở của cô tuy đơn giản, nhưng cực kỳ thời thượng và tinh tế, rất đáng để chị em tham khảo.

Đảm nhận vai nữ bác sĩ, UEE kết thân với kiểu tóc bob suôn thẳng, rẽ ngôi lệch và uốn cụp nhẹ ở đuôi. Đây là kiểu đầu rất cơ bản, nhưng chưa bao giờ hết mốt.

Tóc bob suôn thẳng hợp với gương mặt Vline thanh thoát của UEE, lại ăn nhập hoàn hảo với hình tượng nhân vật. Nàng 30+ đang băn khoăn về kiểu tóc nên áp dụng, tóc bob của UEE chính là gợi ý không tồi vì siêu thanh lịch, tinh tế mà chẳng hề "dừ" chút nào.

Ngoài kiểu tóc thì không thể quên nói tới style công sở cực kỳ thanh lịch của UEE. Bộ suit váy cô đang diện toát lên vẻ nữ tính, nhẹ nhàng và cũng chẳng kém phần sang trọng. Chiếc áo blouse cổ cao, layer bên trong giúp tăng vẻ yêu kiều cho người mặc.

Đôi giày cao gót mũi nhọn là lựa chọn hoàn hảo trong trường hợp này, giúp tôn đôi chân dài miên man của UEE, đồng thời đảm bảo vẻ tinh tế cho bộ đồ.

UEE bắt kịp xu hướng khi diện áo gilet với sơ mi. Nhờ chọn các items mang gam màu nhã nhặn, outfit của UEE không chỉ trẻ trung, ngọt ngào, mà còn rất thanh lịch. Nàng 30+ áp dụng công thức này thì đẹp chuẩn không cần chỉnh.

UEE diện áo khoác dáng dài với quần âu đồng bộ, tạo nên set trang phục thời thượng và sang trọng. Để không phá vỡ nét trang nhã của tổng thể trang phục, một chiếc áo len mỏng, tông màu trắng layer bên trong là vô cùng hợp lý.

Bộ suit vạt chéo của UEE đủ phá cách, nhưng vẫn sang trọng và hợp bối cảnh công sở. Với chi tiết nhấn eo, quần âu có đường li giữa, bộ trang phục này đem đến hiệu quả tôn dáng tối ưu.

Áo sơ mi màu be mix với quần âu ống vẩy là sự kết hợp không mới, nhưng luôn thời thượng và thanh lịch. Những chi tiết như sơ vin gọn gàng, đôi giày mũi nhọn tuy không mấy to tát, nhưng lại có tác dụng nâng tầm cả bộ đồ.

Chỉ đơn giản là kết hợp áo len cổ lọ với quần âu ống suông, mang tông màu nâu, nàng công sở sẽ có được outfit thời thượng, và trẻ trung.

Áo len ghi xám với áo dạ đen mãi là cặp đôi hoàn hảo, giúp người mặc có được vẻ ngoài thời thượng miễn bàn.

Thay vì diện mãi áo trơn màu, UEE kết hợp áo len họa tiết quả trám với blazer. Tổng thể trang phục này trẻ trung, nổi bật, nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch. Đây là cách diện đồ nàng công sở nào áp dụng cũng đẹp.

Combo áo len tăm mỏng + quần âu ống suông quá hợp để áp dụng trong mùa xuân. Bộ đôi này thanh lịch, trẻ trung, rất nhẹ nhàng chứ không hề ngốt ngát.

Áo sơ mi đen sẽ không khiến chị em trông "dừ" đi, nếu kết hợp với mẫu quần mang tông màu ghi xám như outfit của UEE. Công thức này mang đến sự thanh lịch và sang trọng, nàng 30+ áp dụng là vô cùng lý tưởng.

Ảnh: Sưu tầm

