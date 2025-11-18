Nữ chính hot nhất Hàn Quốc hiện tại: Đã đẹp còn diễn như lên đồng, quá khó để nói lời chê

Kim Yoo Jung hiện đang là cái tên "nóng" nhất trên màn ảnh Hàn với vai nữ chính trong bộ phim Dear X. Cô hóa thân thành Baek Ah Jin - một cô gái vừa đáng thương vừa nguy hiểm, ẩn chứa những âm mưu và thủ đoạn tinh vi nhưng cũng đầy nỗi cô đơn cùng mâu thuẫn nội tâm sâu sắc.

Lần trở lại này, Kim Yoo Jung không chỉ thăng hoa tuyệt đối trong diễn xuất, khắc họa trọn vẹn Baek Ah Jin với những cung bậc cảm xúc phức tạp, mà còn tỏa sáng rực rỡ với nhan sắc và phong thái cuốn hút. Mỗi tạo hình của cô trong Dear X đều khiến khán giả trầm trồ, nhận về vô số lời khen ngợi.

Loạt tạo hình của Kim Yoo Jung trong Dear X liên tục được khen

Trong phim đỉnh cao bao nhiêu, thì ở ngoài đời, nhan sắc và style của Kim Yoo Jung cũng xuất sắc bấy nhiêu. Không chỉ được ngợi khen về vẻ đẹp rạng rỡ, cô còn trở thành “sách mẫu” mặc đẹp cho các chị em tham khảo, với những bộ trang phục tinh tế, sắc sảo, vừa dễ phối vừa tôn dáng, khiến mỗi lần xuất hiện đều chiếm trọn spotlight.

Kim Yoo Jung khoe trọn nhan sắc cực phẩm trong set đồ màu nâu. Cô khéo mix áo len dáng ôm cùng chân váy ngắn đồng màu, tạo nên set đồ trẻ trung, thanh lịch và cuốn hút

Gợi ý mua sắm: Chân váy, áo len

Trong 1 dịp khác, Kim Yoo Jung diện áo cổ vuông cùng chân váy xếp ly. Những điểm nhấn nơ theo phong cách coquette được xử lý tinh tế, giúp bộ trang phục trông mềm mại và nữ tính hơn



Kim Yoo Jung diện gì cũng đẹp, style đời thường của cô nàng thường chuộng những trang phục đơn giản. Khi mặc sơ mi xanh, cô khéo mix cùng quần jeans và boots cao cổ, khoác thêm cardigan xám để tạo điểm nhấn cho outfit

Gợi ý mua sắm: Sơ mi, quần jeans

Diện áo thun gân cut-out giả layer, phối cùng chân váy jeans là Kim Yoo Jung có ngay set đồ xinh yêu để đi ngắm biển. Có thể thấy cô nàng ăn vận đơn giản và rất ưu ái những thiết kế ôm body để tôn dáng mảnh mai

Gợi ý mua sắm: Áo thun

Nếu yêu thích phong cách thời trang đơn giản nhưng không đơn điệu thì chị em hoàn toàn có thể học cách phối đồ của Kim Yoo Jung. Diện áo thun cổ vuông màu xanh mướt mắt, "em gái quốc dân" khéo phối cùng quần ống loe màu trắng. 2 gam màu này quá ư hợp nhau, tạo nên set đồ nổi bật, vừa đẹp vừa tôn dáng