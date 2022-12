Nữ chính đơ nhất phim Việt hiện tại: Không ngấm nổi cả tạo hình lẫn diễn xuất, bị nữ phụ át vía hoàn toàn

Hoa Sơn Trà hiện đang là bộ phim truyền hình nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả bởi nội dung đầy kịch tính. Thế nhưng tác phẩm này có lẽ sẽ còn được chú ý hơn nếu nữ chính làm tốt hơn vai trò của mình.

Trong phim, người đẹp Yaya Trương Nhi xuất hiện với vai trò nữ chính, đảm nhận nhân vật Trà, một cô gái cá tính, từng hành nghề ăn cắp vặt. Cuộc đời cô thay đổi bởi cuộc gặp gỡ tình cờ với Khánh (Trương Minh Thảo). Cặp đôi trái dấu có với nhau nhiều tình huống dở khóc dở cười, sau đó là phải lòng nhau lúc nào chẳng hay. Chuyện tình của họ gặp rào cản đến từ Tiên, một nữ luật sư tài giỏi, xinh đẹp, yêu Khánh say đắm và sẵn sàng làm mọi thứ để có được trái tim người mình yêu.

Yaya Trương Nhi và Trương Minh Thảo (Nguồn ảnh: SCTV14)

Tạo hình của Yaya Trương Nhi (Nguồn ảnh: SCTV14)

Vai Trà ngổ ngáo đánh dấu sự tái xuất của Yaya Trương Nhi sau một thời gian dài vắng bóng khỏi showbiz. Đáng tiếc, vai diễn lần này lại mang về cho cô vô số phản ứng tiêu cực. Khán giả cho rằng tạo hình của Yaya quá già so với nam chính Trương Minh Thảo và hơn hết là diễn xuất của cô khiến tâm lý nhân vật trở nên không hợp lý. Dưới những trích đoạn của phim do nhà sản xuất đăng tải, vô số bình luận chỉ ra những vấn đề trong diễn xuất của Yaya, nhiều người cũng so sánh và cho rằng cho bị lép vế hoàn toàn so với nữ phụ Băng Di.

Bình luận của khán giả: - Diễn viên chính diễn đơ quá, không có cảm xúc làm phim mất cả hay. Tạo hình cũng sợ nữa. - Phim cốt truyện diễn biến hay mà chọn diễn viên dở vậy trời. - Thoại thì như đọc văn, biểu cảm thì quá lố, sai hết cả tâm lý nhân vật luôn, so với nữ phụ thì thua xa. - Trang điểm làm Trà như nhân vật phản diện vậy trời, trông còn già hơn nam chính nữa, diễn thì lố, nói chung là không hợp vai tí nào. - Phim hay mà nữ chính diễn thua truyện tranh nữa.

Yaya Trương Nhi bị cho là già so với Trương Minh Thảo (Nguồn ảnh: SCTV14)

Diễn xuất cũng gây khó chịu (Nguồn ảnh: SCTV14)

Yaya Trương Nhi đóng phim từ rất sớm tuy nhiên những năm đầu sự nghiệp chủ yếu chỉ toàn đóng vai phụ. Phải cho đến sitcom Chiến Dịch Chống Ế, cô mới thực sự được biết đến với tư cách diễn viên. Trong sự nghiệp của mình, Yaya chủ yếu chỉ được biết đến thông qua vẻ ngoài quyến rũ, thân hình vô cùng gợi cảm.

Nhan sắc xinh đẹp của Yaya (Nguồn ảnh: FBNV)

