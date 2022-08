Nữ CEO lừng danh từng nặng 130kg, bị đồn vô sinh do quá béo và quan điểm nuôi dạy con khác biệt nhưng khiến nhiều người nể phục

Sở hữu vóc dáng thon gọn là niềm ao ước của bất cứ chị em nào, tuy nhiên không phải ai cũng may mắn như thế. Chị Trương Ý Nhi (43 tuổi, CEO một công ty xăm phun nổi tiếng, sống tại TP HCM) đã từng có thời điểm nặng tới 130kg. Tuy nhiên sau đó bà mẹ trẻ đã có màn giảm cân ngoạn mục khiến ai nấy vô cùng choáng váng. Thành công trong sự nghiệp và vượt qua chính bản thân mình để tìm lại vẻ đẹp của cơ thể, chị Nhi đã có những dòng tâm sự về hành trình làm mẹ của mình.

Chị Ý Nhi và ông xã.

- Chào chị Nhi, chị có thể chia sẻ một chút về hành trình bầu bí của bản thân không?

Mình lấy chồng năm 26 tuổi nhưng đến năm 30 tuổi mới sinh con do kinh tế khó khăn, chưa ổn định và sức khỏe không tốt do phải điều trị bệnh. Do lúc đó mình béo và sinh con muộn nên luôn bị họ hàng, người thân, bạn bè, hàng xóm nói là vô sinh do quá béo.

Quá trình mang bầu mình phải đi làm xa từ 7h sáng tới 9-10h đêm. Quả thực thời điểm đó không có thời gian chăm sóc bản thân chu đáo dẫn đến mấy tháng đầu thai nhi bị suy dinh dưỡng, đỉnh điểm là vào tháng thứ 7 của thai kì mình suýt bị sảy do động thai. May mắn mọi chuyện cũng ổn, hiện tại con trai mình đã 14 tuổi.

- Chị đã trải qua quá trình giảm cân từ 130kg xuống 60kg như thế nào?

Năm 2020, mình thấy sức khỏe yếu nên đi khám tổng quát, bác sĩ nói rằng tất cả những bệnh mình mắc đều đến từ cân nặng. Tuổi sinh học của mình lúc đó đã là 75 tuổi và nếu không giảm cân thì nguy hiểm cho sức khỏe. Bởi vậy, mình quyết tâm thay đổi.



Thời điểm đó, chồng mình suốt ngày động viên rồi mua đồ ăn healthy và đưa đón vợ đi tập hàng ngày. Anh ấy cũng nghiên cứu, góp công để vợ sớm hoàn thành mục tiêu.

Hồi ấy sau 2,5 tháng mình đã giảm được 27kg nhưng rồi bị tăng lại 5kg trong mấy tháng cuối năm. Đến tháng 7/2021, khi Sài Gòn giãn cách vì dịch bệnh, mình quyết định tiếp tục giảm và giảm thêm 45kg. Từ tháng 1 đến nay mình giảm thêm được 4kg nữa. Vóc dáng của mình hiện tại nhẹ nhàng và thanh mảnh hơn rất nhiều khi chỉ còn 60kg.

Những bức ảnh làm chao đảo cư dân mạng một thời vì quá trình giảm cân ngoạn mục.

- Là một CEO, chị có áp dụng điều gì từ công việc sang nuôi dạy con cái không?



Trong công việc mình là 1 người nghiêm khắc và kỷ luật nhưng với con thì mình để bé tự do phát triển theo năng lực và sở thích chứ không áp đặt hay kiểm soát. Mình luôn tôn trọng, lắng nghe, chia sẻ và định hướng cho con khi cần cũng như giúp con biết thiết lập mục tiêu và kế hoạch cho tương lai.

- Chị làm thế nào để cân bằng giữa công việc và chăm sóc con cái?

Mình là 1 người rất bận rộn nên thời gian dành cho con không được nhiều nhưng mình luôn tranh thủ những lúc rảnh khi nghỉ trưa hay sau giờ làm việc để hỏi han và nói chuyện với con như 1 người bạn. Những ngày nghỉ hay lễ tết, mình cũng đưa con đi chơi hoặc cho con đi phượt thường xuyên cùng bố để gần gũi và hiểu con hơn.

- Mỗi ngày chị dành cho con trọn vẹn khoảng bao nhiêu thời gian?

Mỗi ngày thường mình chỉ có thể nói chuyện với con vào buổi tối khi đi làm về tầm 1-2 tiếng. Thời gian đó mình nói chuyện cùng con, hỏi han, cùng con xem 1 video, hỏi thăm bạn bè trường lớp hoặc nhờ con góp ý, đặt tên cho những sản phẩm sắp tung ra thị trường. Nói chung mình muốn gần gũi con như 1 người bạn chứ không quá nghiêm khắc.

Con trai của chị Nhi.

- Theo chị, sự bận rộn trong công việc có ảnh hưởng lớn tới cuộc sống gia đình không?

Sự bận rộn trong công việc theo mình thấy cũng ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Nhưng may mắn là chồng và con đều hiểu và sẵn sàng thông cảm, chia sẻ để vun đắp cho tổ ấm nhỏ.

Thật sự thì mình không có nhiều thời gian chăm sóc cho bản thân. Những lúc nào rảnh thì mình hay ngủ thật nhiều hay đi nghỉ dưỡng cùng chồng để lấy lại năng lượng. Thi thoảng, mình dành thời gian mỗi ngày 1 tiếng tập thể dục để cải thiện sức khoẻ. Với ông xã thì mình thường cùng anh ăn sáng hoặc ăn tối, chăm sóc nhau, tận dụng thời gian rảnh mỗi ngày để nấu cho nhau ăn hoặc kể cho nhau nghe về những việc đã xảy ra ở công ty hay trong công việc. Cũng có khi đơn giản là lắng nghe và khuyến khích chồng sống thoải mái với những đam mê của mình.

Tổ ấm hạnh phúc của nữ CEO.

- Có khi nào chị cảm thấy áp lực vì vừa phải làm mẹ, làm vợ lại phải có sự nghiệp vững chắc?

Thật sự để vẹn toàn giữa gia đình và công việc thì rất khó và nhiều áp lực. Nhưng mình may mắn có người bạn đời luôn động viên và hỗ trợ để bản thân tự do phát triển sự nghiệp cũng như sống với đam mê của mình. Nhưng ngược lại mình cũng phải biết sắp xếp để có thể làm tốt tất cả các công việc vì mình cũng là 1 người hơi cầu toàn. Tuy nhiên, quan điểm của mình là muốn được 1 điều gì đó thì phải hy sinh điều khác nên bản thân vui vẻ chấp nhận và sống hết mình cho gia đình cũng như công việc.

- Vợ chồng chị có bình đẳng trong việc nhà cũng như chăm sóc con không?

Vợ chồng mình rất bình đẳng trong việc nhà và chăm sóc con. Ví dụ như mình nấu cơm thì anh rửa bát, thậm chí là lau nhà hay giặt đồ thay mình suốt bao năm qua mà chưa hề than vãn, có lẽ cũng bởi ông xã mình là người đàn ông của gia đình, thích chăm sóc vợ con. Nhiều người đàn ông sợ phụ nữ giỏi vì họ cá tính và mạnh mẽ nhưng ông xã mình thì lại rất vui và tự hào về vợ!

Còn với mình, phụ nữ giỏi thì sẽ chia sẻ được gánh nặng cùng chồng cũng như hiểu được những áp lực của chồng để thấu hiểu và yêu thương chồng hơn! Quan trọng là bạn có thể là nữ tướng ngoài xã hội hay với nhân viên nhưng với chồng thì bạn vẫn phải là 1 người phụ nữ dịu dàng, biết vun vén yêu thương, chăm sóc chồng con thì vẫn giữ gìn được hạnh phúc cũng như luôn được chồng yêu thương và tôn trọng.

Ông xã chị Nhi luôn yêu thương và ở bên cạnh vợ.

- Quan điểm nuôi dạy các con của chị là gì?

Mình thì có quan điểm nuôi dạy con hơi khác với mọi người. Mình cho con được tự do khám phá hay trải nghiệm những gì tốt nhất để con cảm nhận được sự khác biệt của người thành công và người chưa thành công. Từ đó con biết phấn đấu và nỗ lực nếu muốn có cuộc sống của những người thành công.

Mình để bé tự do phát triển và tôn trọng, lắng nghe sở thích cũng như suy nghĩ của con. Mình chưa bao giờ ép con học hay kiểm tra sách vở của con mà chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm và nhắc nhở nhẹ nhàng. Nói thật, mình không đọc nhiều sách về nuôi dạy con mà luôn đặt mình vào vị trí của con để biết con cần gì, muốn gì rồi từ đó định hướng cũng như chia sẻ cùng bé.

- Hiện tại chị có hài lòng về cuộc sống của mình không?

Hiện tại mình rất hài lòng với cuộc sống của mình vì những gì muốn làm cho bố mẹ, gia đình mình đều đã thực hiện được. Mình chỉ muốn thay đổi lối sống và giảm tải bớt công việc để cải thiện sức khỏe và có thời gian dành cho gia đình nhiều hơn.

- Xin cảm ơn những chia sẻ rất đỗi chân thành và gần gũi của chị!

