Nữ CEO Đại Nam tuyên bố sẽ đến "Tịnh thất Bồng Lai" gặp trực tiếp nếu ông Lê Tùng Vân "bơ" chuyện xét nghiệm ADN

Chiều 31/10, CEO Đại Nam đã tổ chức một buổi gặp gỡ với người dân nhân ngày khu du lịch của gia đình được mở cửa. Buổi nói chuyện đã thu hút cả ngàn người đến tập trung với mong muốn một lần được gặp mặt nữ CEO này.

Đáng chú ý buổi giao lưu còn có sự xuất hiện của bố mẹ ruột Diễm My - cô gái đã bỏ nhà ra đi từ năm 2019 để trốn vào Tịnh Thất Bồng Lai. Gần đây vụ việc của "Tịnh Thất Bồng Lai" bất ngờ nóng trở lại sau khi nữ đại gia nghìn tỷ quyết định tặng ông Lê Tùng Vân 300 tỷ nếu kết quả xét nghiệm ADN với Lê Thanh Minh Tùng là sai.

Bà Phương Hằng trong buổi gặp gỡ người dân ngày 31/10

"Nếu mà ngày thứ 3 tuần sau, ông Vân không hồi đáp chuyện xét nghiệm ADN, thì có thể trong tuần tới tôi sẽ sắp xếp một ngày để đi thăm ông ấy.

Tôi đã mở Facebook trở lại rồi, quý vị nào có muốn đi lên đó thì cứ để ý Facebook của tôi nha. Khi tôi hẹn được cơ quan chính quyền ở đó và hẹn được bác sĩ rồi, tôi sẽ đi lên đó cùng với quý vị, ngao du một chuyến xem ông ấy có thủ thuật gì mà có thể tồn tại được...", CEO họ Nguyễn một lần nữa nhắc lại lùm xùm với ông Lê Tùng Vân.

Ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu "Tịnh Thất Bồng Lai" chấp nhận xét nghiệm ADN nhưng với điều kiện chỉ xét nghiệm với Lê Thanh Minh Tùng

Đặc biệt, khi được hỏi về chuyện có chắc chắn về việc anh Minh Tùng là con trai ông Lê Tùng Vân hay không, nữ đại gia cho hay bà không thể đưa ra kết luận gì vào lúc này. Muốn biết kết quả chính xác phải chờ xét nghiệm ADN mới rõ trắng đen được.

Trước đó, nữ CEO Bình Dương cũng đã mời Lê Thanh Minh Tùng người được cho là con trai ruột của ông Lê Tùng Vân để tố cáo hành vi lừa đảo của cha ở "Tịnh Thất Bồng Lai".

Nữ CEO cũng yêu cầu "Tịnh Thất Bồng Lai" trao trả Diễm My cho bố mẹ ruột.

Tuy nhiên, phía "Tịnh Thất Bồng Lai" cho rằng không liên lạc hay có bất cứ tin tức gì của Diễm My.

Nói về cáo buộc dụ dỗ Diễm My - nữ sinh khiến cha mẹ khóc ròng cầu cứu, ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu "Tịnh Thất Bồng Lai" khẳng định: "Chuyện cô Diễm My cô ý đi tu, muốn biết chuyện tình riêng bên trong thì phải hỏi riêng cô Diễm My. Muốn biết tại sao cô Diễm My bỏ nhà đi tu thì không thể hỏi thầy được. Bởi vì thầy có trong cuộc đâu, phải hỏi cô Diễm My chứ.

Cô có ẩn tình gì, cô có gì xích mích với mẹ của cô, với ba của cô? Chứ hỏi thầy, đổ thừa thầy dụ dỗ, làm sao dụ dỗ được? Làm sao mà thầy đủ tiền bạc, cơ sở vật chất để dụ dỗ cô Diễm My được?".

Đồng thời, ông Lê Tùng Vân cho rằng, mình đã làm giấy tạm trú cho cô Diễm My nên không thể gọi là bắt cóc được.