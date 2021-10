Nữ CEO đại gia vừa livestream réo gọi Á quân The Voice Kids, là con nuôi ca sĩ hạng A, chơi thân sao nhí nổi tiếng nhất

Tối 24/10, nữ CEO tiếp tục livestream để bàn về những vấn đề nóng trong xã hội và showbiz. Điều bất ngờ là nữ CEO đã réo gọi 1 Á quân của chương trình The Voice Kids. Á quân The Voice Kids vừa bị gọi tên từng gây bão trên mạng xã hội vì câu chuyện thân thế của mình. Tạm gọi nhân vật là A.

A tham gia The Voice Kids hồi năm 2014, thời điểm này A gây sốt màn ảnh nhỏ bởi việc lựa chọn hát nhạc Trịnh. Dù không sở hữu vẻ ngoài rực rỡ nhưng nhờ sự khác biệt này mà A đi được rất xa. Cuối cùng, A giành giải Á quân, còn được khán giả nhắc đến trong thời gian khá dài.

Chưa dừng lại ở đó, năm 2015, A đã được ca sĩ hải ngoại nổi tiếng với dòng nhạc Bolero nhận làm con nuôi. Vì ca sĩ hải ngoại kia cũng có con nuôi là sao nhí C khá nổi tiếng nên sau khi được hứa đỡ đầu, A đã trở nên thân thiết với C.

Nhiều lần, A, C và ca sĩ hải ngoại cùng đi diễn các show Bolero lớn. A và C thậm chí còn học chung trường Quốc tế và có mối quan hệ khá tốt. Khi được hỏi về cô bạn C, A luôn nói những lời khá tốt đẹp. Lúc nào A cũng gây ấn tượng là người hiền lành, dịu dàng, không màng đến danh lợi.

Tuy nhiên, từ năm 2020, nhiều thông tin tiêu cực về nơi mà A đang sống đã được công khai. A cũng không còn xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc nữa. Đến tối 24/10, A bị nữ CEO réo gọi như là 1 phần trong drama khá lớn, liên quan nhiều chương trình truyền hình ăn khách.