Nữ ca sĩ Việt công khai người yêu đồng giới, quyết giữ 1 thái độ nhưng câu nịnh yêu mới gây sốt

Mới đây, Tiên Tiên khiến cư dân mạng xôn xao khi đăng tải bức ảnh nắm chặt tay một cô gái. Đây cũng chính là người yêu dấu mặt từng được Tiên Tiên công khai vào cuối năm 2022. Dù thông báo "đã có chủ" nhưng đến hiện tại Tiên Tiên vẫn giữ thái độ không để lộ bất kỳ thông tin hay dung mạo "nửa kia" trước công chúng. Đồng thời, Tiên Tiên cũng từ chối chia sẻ những thắc mắc liên quan đến người yêu.

Ngoài ra, trong bài đăng gần nhất, Tiên Tiên còn "nịnh khéo" người yêu bằng câu nói: "Đây làn lý do mà mọi người cứ hỏi tại sao tôi chỉ hát những bài hát vui vẻ". Chỉ với động thái này, Tiên Tiên ngầm thông báo đang có hạnh phúc bên "nửa kia" nên không thể hát những bài thất tình hay "suy" như trước kia. Nhiều khán giả gửi lời chúc mừng và mong Tiên Tiên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai đến với người hâm mộ.

Tiên Tiên đăng ảnh nắm tay người yêu, tiết lộ đang hạnh phúc nên chỉ muốn hát nhạc vui vẻ

Gần 1 năm trước, Tiên Tiên cũng chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc và dùng biểu tượng y hệt để giấu mặt nửa kia

Bức ảnh đầu tiên Tiên Tiên đăng tải về người yêu từng gây sốt. Suốt thời gian qua Tiên Tiên không đề cập đến chuyện tình cảm trước công chúng

Tiên Tiên là một ca sĩ, nhạc sĩ tài năng của làng nhạc Việt. Tiên Tiên sở hữu chuỗi bài hát hit được nhiều khán giả yêu thích như My Everything, Vì tôi còn sống, Say You Do,...