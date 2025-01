Nữ ca sĩ quốc dân đình đám làm mẹ đơn thân, 1 mình nuôi 3 con thành giám đốc: Bí quyết dạy dỗ những đứa trẻ xuất sắc rất đơn giản

Những năm 80-90, Wei Wei là cái tên được nhắc đến như một hiện tượng của làng nhạc Trung Quốc. Giọng ca đầy nội lực và đam mê của cô chinh phục biết bao thế hệ, đặc biệt qua ca khúc "Á Châu Hùng Phong" – bài hát gắn liền với thời đại và vẫn thường được cất lên trong các buổi karaoke ở Trung Quốc. Wei Wei không chỉ là biểu tượng âm nhạc, mà còn được yêu mến như một "ca sĩ quốc dân" với nhiều bài hát để đời như “Devotion of Love”, “Fill the World with Love” và “Let Me See You Again... Ở đỉnh cao sự nghiệp, cô sánh ngang những tên tuổi lớn trở thành gương mặt không thể thiếu của âm nhạc Trung Quốc thời kỳ đó.





Tuy nhiên, cuộc sống của Wei Wei không phải lúc nào cũng rực rỡ như ánh đèn sân khấu. Phía sau hào quang là những thử thách khó lường. Tin đồn, chỉ trích và áp lực không ngừng bủa vây, nhưng tình yêu dành cho âm nhạc đã giúp cô vượt qua tất cả. Wei Wei thường xuyên thức khuya, dành hàng tháng trời để hoàn thiện từng bài hát, sự khắt khe với bản thân giúp cô giữ vững vị trí ngôi sao trong làng nhạc đầy cạnh tranh.

Thế nhưng, khó khăn lớn nhất của cô không đến từ công việc, mà từ chính cuộc sống gia đình. Một cuộc hôn nhân tan vỡ và thời gian dài chống chọi với bệnh tật đã khiến Wei Wei rơi vào giai đoạn đen tối. Nhưng bằng ý chí kiên cường, cô không chỉ vượt qua bệnh tật mà còn thoát khỏi cuộc sống hôn nhân bất hạnh, tự mình đứng lên làm lại từ đầu.

Tình yêu và những sóng gió trong cuộc hôn nhân

Đỉnh cao sự nghiệp đưa Wei Wei gặp Michael – một nghệ sĩ piano người Thụy Điển hơn cô 20 tuổi. Dẫu tình yêu này không nhận được sự ủng hộ của mọi người, Wei Wei vẫn quyết định gắn bó cuộc đời với Michael vào năm 1994. Cả hai xây dựng tổ ấm ở Thụy Điển và có với nhau ba cậu con trai.





Tuy nhiên, sự khác biệt về văn hóa, tuổi tác và tính cách dần dần tạo ra những rạn nứt trong mối quan hệ. Cuộc hôn nhân mà nhiều người tưởng như một câu chuyện cổ tích đã biến thành cơn ác mộng. Năm 2004, Wei Wei và Michael ly hôn, nhưng đó chỉ là khởi đầu của chuỗi ngày đen tối.

Michael đã làm mọi cách để giữ chân Wei Wei và các con ở lại Thụy Điển. Ông giấu hộ chiếu của ba đứa trẻ, chuyển hết tài sản chung, thậm chí cử vệ sĩ giám sát cô. Wei Wei buộc phải tham gia một cuộc chiến pháp lý căng thẳng và kéo dài để giành lại quyền nuôi con.

Cuối cùng, vào năm 2005, cô giành được quyền nuôi cả ba con trai. Đây là chiến thắng lớn lao của Wei Wei, nhưng cũng là khởi đầu cho hành trình gian nan tự mình nuôi dạy các con giữa muôn vàn khó khăn.

Tự mình đứng lên và nuôi dạy con thành tài

Trở về Trung Quốc, Wei Wei vừa phải chăm sóc ba con nhỏ, vừa lo kinh tế gia đình. Sự kiên trì và tình yêu thương đã giúp cô vượt qua tất cả. Wei Wei cho biết cô không bao giờ cố kiểm soát con cái và luôn ủng hộ các con làm những gì chúng cho là đúng.

"Tôi cố gắng hết sức để ở bên ba đứa con khi có thời gian, và muốn chúng biết rằng tình yêu thương và sự động viên của mẹ chính là động lực mạnh mẽ nhất của chúng", cô chia sẻ.

Sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau này đã giúp ba người con trai của Wei Wei đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp của mình.









Nhờ sự dạy dỗ tận tâm ấy, ba người con của Wei Wei đều thành công trong sự nghiệp. Con trai lớn Wei Zi Ming và con trai út Wei Zi Nie đều đam mê tài chính và đã sáng lập công ty riêng ở Phố Wall, đạt được thành công vang dội. Con trai thứ ba, Wei Zi Rui, lại đam mê công nghệ mới, gia nhập lĩnh vực blockchain và hiện là phó giám đốc của một công ty lớn trong ngành này.

Hạnh phúc bình yên ở tuổi xế chiều

Hiện tại, ở tuổi 60, Wei Wei sống giản dị bên các con tại New York. Cô tận hưởng cuộc sống yên bình sau bao giông bão, thỉnh thoảng được các con đưa đi du lịch và khám phá thế giới. Dù thời gian đã qua đi, Wei Wei vẫn giữ được nét đẹp thanh tao và tinh thần mạnh mẽ của một biểu tượng âm nhạc ngày nào.





Cuộc đời Wei Wei là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh và sự kiên cường của người phụ nữ. Những sóng gió không thể quật ngã cô, mà chỉ khiến cô tỏa sáng hơn, trở thành tấm gương đầy cảm hứng cho biết bao người.

Theo Touitao